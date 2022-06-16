'AKP ve Saray kulislerinden olay yaratacak iddialar': İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
Gerçek Gündem yazarı Orhan Uğuroğlu, AKP ve Saray kulislerinden dikkat çeken iddialarda bulundu. Uğuroğlu, "Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından oluşturulan bir cephe var ki kapalı kapılar ardında Süleyman Soylu karşıtı siyaset yürütüyorlar…" dedi.
Gerçek Gündem yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü "AKP ve Saray kulisleri; Olay yaratacak iddialar" başlıklı yazısında dikkat çeken iddialarda bulundu.
Ekonomik krizin AKP ve Sara içinde ciddi bir paniğe yol açtığını belirten Uğuroğlu, "2014 ve 2018'de halk oylaması ile 2 kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın durumu hem AKP hem saray kulislerinde kazan kaynamasına neden oluyor" dedi.
"Erdoğan'ın 3. kez adaylığı deneyeceği ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasaya aykırı bularak reddedeceği saray ve AKP kulislerinde yoğun şekilde konuşuluyor" diyen Uğuroğlu, "Hulusi Akar ve Hakan Fidan tarafından oluşturulan bir cephe var ki kapalı kapılar ardında Süleyman Soylu karşıtı siyaset yürütüyorlar…" dedi.
Çok önemli kulis faaliyetlerinin yapıldığını ifade eden Uğuroğlu, okların Süleyman Soylu'ya çevrildiğini söyledi.
DİKKAT ÇEKEN ATAMA KULİSLERİ
Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Bu iddiaları kendisine karşı, "Kumpas" olarak algılayan ve iddiaların kaynağının da Özdağ olduğunu düşünen Süleyman Soylu ki hakaretlerini bir kenara bırakarak yazayım şunları söylemişti;
"Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir…"
İstihbarat deyince akla hangi isim gelir? Arif'e tarif gerekmez…
İşte iddia odur ki Soylu'nun bu çıkışının ardında aslına Erdoğan'ın yerine kim aday olacak mücadelesi, çekişmesi ve kavgası vardır.
Tabii ki Soylu'nun da istihbarat ağı vardır, siyasi hedefleri de vardır.
MHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin desteği de Soylu'nun arkasındadır.
Saraydaki kaynağım bunları anlattıktan sonra dedi ki,
Kendisine yönelik kumpaslar karşısında nokta atış ile "farkındayım" mesajı verdi.
Gelelim bazı atama kulislerine;
Saraya yakın kaynaklardan aldığım bilgiye göre;
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevden affediliyor,
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı oluyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez görevden affediliyor,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı oluyor"
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