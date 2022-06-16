AKP’nin gözü rantta: Tarımı unuttu, bütçeye yük olan yap-işlet-devretten vazgeçmedi

16 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İktidar, araç geçiş garantileri nedeniyle kamuya büyük yük oluşturduğu için eleştirilen yap-işlet-devret (YİD) projelerinden vazgeçmiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü dün ihale ilanlarını yayımladı. İlanlara göre Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu Projesi, YİD modeli ile istekliler arasında kapalı teklif alma usulü ile yaptırılacak. İhale dosyası satış bedeli 100 bin lira. Geçici teminat tutarı ise 50 milyon lira. İhale tarihi 24 Ağustos olacak.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi de YİD kapsamında kapalı teklif usulü ile yaptırılacak. İhale dosyası satış bedeli ile geçici teminat tutarı diğer ihale ile aynı. Ancak bu ihale 25 Ağustos’ta yapılacak. Projeler YİD modeliyle yapılacağı için finansman, projelendirme, yapım, işletme, işletme süresi boyunca her türlü bakım, onarım ve sözleşme süresi sonunda borçsuz, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda idareye devretme şartları firmaya ait olacak.

SİT’E VİYADÜK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya-Alanya otoyolunu iki yıl içerisinde hizmete sunacaklarını açıklamıştı. Otoyol güzergâhında tarım arazileri ile SİT alanları da bulunuyor. SİT alanlarının üzerine viyadük yapılması planlanıyor. Diğer önemli konu da günlük kaç araç geçiş garantisi verileceği. Bu konuda günde 18 bin araç geçiş garantisi verileceği iddiaları dile getiriliyor.

GEÇMİŞİ ESKİYE DAYANIYOR

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu projesinin geçmişi ise eskiye dayanıyor. Yıllardır bu proje gündemdeydi. Hatta Ankara-Niğde Otoyolu ile birlikte ihale edileceği de konuşuluyordu. Ancak öyle olmadı. Mitinglerde sürekli dile getirilen otoyolun ihalesi ağustosta yapılmış olacak. Bu yol için günlük ne kadar araç geçiş garantisi verileceği, projenin ne kadar sürede tamamlanacağı ise belirsiz.