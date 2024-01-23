AKP ve YRP’de aday gerilimi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, mevcut Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü yeniden aday göstermesi “krize neden oldu.”
Daha önce adı 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak geçen ve halihazırda AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Erdoğan’ın danışmanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın, partisinden istifa ettiği belirtildi.
Gülpınar’ın, “AKP’ye karşı Şanlıurfa’da Yeniden Refah Partisi’nden (YRP) büyükşehir belediye başkan adayı olacağı” dillendirilirken siyasette nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin açıklama yapacağı da kaydediliyor.
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