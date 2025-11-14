AKP yapınca 'hizmet', İmamoğlu yapınca 'suç': İBB iddianamesinde 'sosyal yardım koşullu hizmet' ithamı

İBB iddianamesinde, “sosyal yardım kılıfıyla koşullu kamu hizmeti sunulduğu” öne sürülerek Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına suçlama yöneltildi.

Savcılık, sosyal yardım taleplerinin “kamu hizmeti karşılığı rüşvet” niteliği taşıdığını iddia etti.

AKP D ÖNEM İNDE 16/9 G ÖKDELENLER İNE KARŞILIK İMAM HATİP LİSESİ YAPILMIŞTI

İddianamedeki değerlendirmeler, kamuoyunda yıllar önce tartışılan 16/9 gökdelenlerini yeniden gündeme taşıdı. Zeytinburnu sahilindeki gökdelenler, İstanbul’un siluetini bozduğu gerekçesiyle büyük tepki toplamış, ancak yıkılmamıştı. Gökdelenlerin sahibi Mesut Toprak, bu yapılar karşılığında İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bedelsiz olarak yeniden inşa etmiş, okulun açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yapılmıştı.

TARABYA’DAKİ OTELİN KA ÇAKLARI VE KRE Ş İDDİASI

İddianamede yer alan bir başka dosyada, Boğaziçi İmar Müdürlüğü’nün Tarabya’da bulunan MFB Tarabya Otel’in kaçak bölümleri nedeniyle iş insanı Mehmet Faruk Baştürk’ten “okul ve kreş yapımı” talep ettiği iddia edildi. Baştürk ifadesinde, taleplerin yüksek olduğunu belirterek kabul etmediğini, ardından zabıta baskılarının arttığını, sonunda ise 13 milyon TL civarında bir ödeme yapmaya mecbur kaldığını ileri sürdü.

‘SOSYAL YARDIM KO ŞULLU KAMU HİZMETİ’ SU Ç SAYILDI

Savcılığın iddianamedeki ifadelerinde, belediyenin sosyal yardım niteliğindeki taleplerinin “koşullu kamu hizmeti” olarak kabul edilip suç kapsamına alındığı görüldü. Ancak önceki yıllarda gökdelenler karşılığında okul yaptırılması “hizmet” olarak savunulmuş, benzer uygulamalar için soruşturma yürütülmemişti.