İmamoğlu'ndan 'iddianame' açıklaması: 'Hukukdışı çabalara rağmen ölü doğmuştur!'

Kamuoyunda merakla beklenen 'İBB iddianamesi' 8 ay sonra açıklandı. İddianamede İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis istendi. İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Son olarak 8 Mayıs'ta kişisel hesabı Türkiye'den görünmez kılınan İmamoğlu'nun paylaşımlarını sürdürdüğü 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' adlı X hesabı hakkında dün ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin engellenmesi’ gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı. Karardan hemen sonra Ekrem İmamoğlu’nun aday ofisi hesabının kullanıcı adı @CBAdayOfisi1 olarak değiştirildi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"BÜTÜN HUKUKDIŞI ÇABALARA RAĞMEN BU İDDİANAME ÖLÜ DOĞMUŞTUR!"

İmamoğlu, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Yol Arkadaşlarım, Başınız dik, moraliniz yüksek olsun. Yargı mezarlıkları sözde “tuğla gibi” iddianamelerle doludur. Bu iddianame, bütün hukukdışı çabalara rağmen ölü doğmuştur. Yeri de akıbeti de bellidir.

Masabaşı kurgular ve siyaset kliklerinin hesapları, milletimizin feraseti karşısında yok olup gidecektir. Kreş, metro ve yurt yapmayı, kent lokantası açmayı yani millete hizmeti suç sayan akıl, bu memlekette asla başarılı olamayacaktır.

İnşallah milletin iktidarı göreve geldiğinde, masa başında kurgulanmış siyasi mühendislikleri, siyasi kaosları ve krizleri değil; yerli sanayi ve tarımı, teknoloji atılımlarını, milletçe kazanıp milletçe paylaşmayı konuşacağız. Hepinizi sevgiyle ve hasretle kucaklıyorum."