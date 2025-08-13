AKP'ye geçeceği iddia edilen İstanbul Milletvekili Doğan Demir: 'Vallahi haberim yok'

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in AKP saflarına geçeceği öne sürüldü. İddiayı dile getiren ise iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Osman Diyadin oldu.
Diyadin, X hesabı üzerinden "Gelecek Partisi’nden ‘siyasi zemin’ kalmadığı gerekçesiyle istifa eden İstanbul Milletvekili Doğan Demir’de AK Partiye katılma kararı almış.." şeklinde paylaşımda bulundu.
Ancak Diyadin'in iddiasını Demir'den kısa ve net bir şekilde yalanlama geldi.
Demir, Diyadin'in paylaşımını alıntılayıp "Osman bey vallahi benim haberim yok yanlış bilgi" ifadelerini kullandı.
Osman bey vallahi benim haberim yok yanlış bilgi. https://t.co/CwQZpSNc20— Doğan Demir (@dogandemir41) August 12, 2025