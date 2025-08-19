Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'ye geçeceği iddia edilmişti: Kütahya Belediye Başkanı’ndan yalanlama

19.08.2025 20:21:00
Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından CHP’li Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin de parti değiştireceği iddia edilmişti. Kahveci söz konusu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından, yeni ‘geçişlerin’ olacağı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialarda ismi geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci söylentileri yalanlayarak, "Aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başındayız" dedi.

Kahvesi sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak “Kamuoyunda gündeme gelen parti değişikliği iddialarına açıklık getirmek amacıyla, şeffaflık ilkemizden taviz vermeden net bir şekilde gerekli izahatı yaptık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin kalkınması, refahı ve geleceği için aynı azim, aynı kararlılık ve aynı samimiyetle görevimizin başında olmaya devam edeceğiz" notunu düştü.

