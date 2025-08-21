AKP'ye geçen başkan 'hasrete son verdim' dedi... CHP'li vekilden sert tepki geldi: 'İnsanda arlanma, utanma olur'

CHP'den Söke Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa İberya Arıkan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile beraber partisinden istifa edip AKP'ye geçti.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, Arıkan'ın '24 yıllık hasrete son verdim' dediği bir videoyu paylaşıp sert tepki gösterdi.

Bülbül şunları yazdı:

"Zübük mü desem, milli irade gaspçısı mı desem, Sökeli vatandaşların iradesine ihanet eden mi desem hala konuşuyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan denilen Zat 24 yıllık hasrete son verdim demiş!

24 yıllık ne hasreti bu! İnsanda arlanma utanma olur. Hadsiz!

Sen Söke’de CHP’ye verilen bu kadar oyu aldın gasp ettin AKP’ye geçirdin. Milli İradeye verilen 39 bin 258 Sökeli vatandaşın oyuna ihanet ettin. Yazıklar olsun.

Sandıkta alınan temiz oyları masada hangi pazarlıklarla verdin? Bu oylar sana AKP adayı olarak verilmedi. Yazıklar olsun.

Bunların hesabı ilk gelecek sandıkta senden sorulacak! "