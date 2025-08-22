AKP’ye geçen Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e yanıt: ‘Benim alnım ak, başım dik’

AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yanıt verdi.

Gazeteci Hande Fırat’a konuşan Çerçioğlu “9 Nisan'da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik” ifadelerini kullandı.

CNN Türk'te aktarılan ifadelere göre, ‘Korkuyorum dediniz mi?’ sorusuna yanıt veren Çerçioğlu “Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var. Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEM İŞTİ?

CHP lideri Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki arkadaşlar bir milim eğilmedi. Çerçioğlu,'na sordum. Korktuğun bir şey var mı?Korkuyoruz tabii dedi. Hatan var mı dedim. yok dedi. Korkma o zaman dedim. Gitti AKP'ye katıldı. Aziz İhsan Aktaş ile bırakın çalışmayı ondan aldığı plakaya AK plaka takan belediye başkanı dışarıda bizimkiler içeride. Bugüne kadar Çerçioğlu yolsuzluk yaptı demedim. Demem de, görmem lazım. Çerçioğlu kendine güvenmek, cesaret göstermek 'suçum yok ispatlamayan namerttir' demek yerine gidip beni alın suçlamayın demeyi tercih etti. Ya AKP'ye katıl ya da Silivri'de yat demişler. O da AKP'ye katılmayıp tercih etmiş."