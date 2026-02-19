AKP'ye geçmişti... Özlem Çerçioğlu'nun yargılandığı davada, savcı beraat talep etti

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da aralarında bulunduğu 50 sanığın “ihaleye fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşmasına Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Duruşmada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

İş insanı Erkan Karaarslan ile bazı sanıkların ise “ihaleye fesat karıştırmak”, “edimin ifasına fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 11 Haziran erteledi.