AKP'ye 'topuklayan' Özlem Çerçioğlu sessizliğini bozdu: 'Zaten Cumhurbaşkanımıza uzak bir belediye başkanı değildim'

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP'nin 24. kuruluş yıldönümü töreninde AKP’ye katıldı.

Törende AKP rozeti takılan Çerçioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte kürsüye çıkarak partilileri selamladı.

“ALNIM AK” DEMİŞTİ

Törende konuşan Çerçioğlu, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum” ifadelerini kullandı.

AKP’ye geçişiyle ilgili eleştirilere de yanıt veren Çerçioğlu, “Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak, başım dik" dedi.

İLK KEZ TV100’E KONUŞTU

AKP’ye geçişinin ardından ilk kez tv100 ekranlarında Başak Şengül ile Doğru Yorum programında yandaş gazeteci Sinan Burhan’a konuşan Çerçioğlu, AKP’ye geçiş süreci ve bundan sonraki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu.

'CUMHURBAŞKANI'NA UZAK DEĞİLDİM'

AKP’ye uzak bir isim olmadığını vurgulayan Çerçioğlu, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim. Başkanlığım sürecince, Sayın Cumhurbaşkanımız Aydın iline geldiğimde kendisini hep karşılardım çünkü ülkemizin cumhurbaşkanıdır. İyi bir dostluğumuz hep vardı zaten kendisiyle” diye konuştu.

'BENİ ÇOK SICAK KARŞILADILAR'

Partiye geçişinde sıcak bir şekilde karşılandığını ifade eden Çerçioğlu, “Partiye geldiğimde de bakanlar parti yöneticileri hakikaten beni çok sıcak karşıladılar bu da beni çok mutlu etti tabii ki” dedi.

CHP'DEN NEDEN AYRILDI?

Yaklaşık çeyrek asırlık CHP geçmişine de değinen Çerçioğlu, “Neredeyse çeyrek asırdan beri siyaset yaptığım bir partiden ayrılmak kolay değil ama açıklamalarımda da belirttiğim gibi artık burada siyaset yapabilecek bir durum kalmamıştı” diyerek CHP ile yollarını neden ayırdığını anlattı.

'AYDIN'A HİÇBİR ZAMAN PARTİCİLİK YAPMADIM'

Çerçioğlu, Aydın halkının desteğini her zaman hissettiğini belirterek şunları söyledi:

“Ben Aydın ilinde zaten genel seçimlerin üzerinde oy alaraktan tüm aydınların teveccühünü almış bir belediye başkanıyım. Yerel seçimlerde hep 50 puanın üstünde oylarla seçildim. Ben seçildikten sonra Aydın ilinde hiçbir zaman particilik yapmadım bunu da tüm Aydınlılar bilir.”

Yeni dönemde de hizmet anlayışının değişmeyeceğini vurgulayan Çerçioğlu, “Seçildikten sonra parti gömleğini bir tarafa çıkarıp Aydınlıların tamamına hizmet noktasında elimizden ne geliyorsa hiçbir ayrım yapmadan yaptık bu dün de böyleydi bugün de bu şekilde devam edecek” dedi.

Aydın halkına olan bağlılığını yineleyen Çerçioğlu, “O yüzden benim için şu an itibarıyla Aydın ili ile alakalı en ufak bir kuşkum yok ben dün nasıl Aydınlılar’ın Özlem başkanıysam bugün de yine aynı şekilde Aydınlılar Özlem başkanıyım” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 13 Ağustos akşamı Bayrampaşa mitinginde yaptığı konuşmada Çerçioğlu için "Topuklayan Efe" ifadesini kullanmış ve "Yazıklar olsun" demişti.

2002'den beri CHP'de siyaset yapan Özlem Çerçioğlu "Topuklu Efe" lakabıyla anılıyordu.

Özel, son olarak dünkü Kırşehir mitinginde de Çerçioğlu’na yüklendi.

Özel, AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sert tepki göstererek, "Ona demişler ki 'Aha dosya bu kadar.' Biz dedik ki, 'Çalmadıysan, çırpmadıysan korkma. Kaya gibi arkandayız.' Herkese dedi ki, 'Ben 7 metrekare yerde nasıl yatarım?' Maalesef buna, 'Ya AK Parti'ye katıl, ya Silivri'ye tıkıl' dediler" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu'nun aile şirketi Janstsan'a da değinen Özel, "Parti değiştiriyor, firmanın hisseleri borsada yükseliyor. Memlekete bak. AK Parti’ye teslim olursa firmaya destek geleceğini bilenler, firmanın kâğıtlarını alıyorlar, firma tarihi bir çıkış yaşıyor. Şunu söyleyeyim. O çıkışı da o firmaya yapılacak bundan sonraki destekleri de bu Türkiye siyaset tarihinin topuğu bırak en büyük tabansızlığını da bunların yanına bırakırsak namerdiz. Hepsini geri alacağız, hepsinden hesap soracağız" dedi.