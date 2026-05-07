AKP’ye yakınlığıyla bilinen Selman Öğüt, Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ı hedef aldı: ‘Allah akıl fikir versin, ne diyeyim’

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2023 yılında Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan ve 2024 senesinde ismi üniversitenin sitesinden çıkarılan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Prof. Dr. Selman Öğüt, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı sosyal medya hesabından hedef aldı.

Göktaş’ın, yayından kaldırılan ve hakkında inceleme başlatılan Bosch Türkiye’nin Anneler Günü reklamını eleştirdiği açıklamasını alıntılayan Öğüt, şunları yazdı:

“Mahinur hanım Belçika'da yetiştiği için geleneksel Türk ailesinin kodlarına uzak kalmış olabilir.

Ancak bizim annelerimiz evde temizlik yapıp yemeği pşirirler babalarımız da evin rızkını temin ederlerdi.

Fırata uygun olan da buydu.

Mahinur hanım farkında mı bilmem ama bu geleneksel aile modelini kaybettiğimiz için nüfusumuz hızlı şekilde yaşlanıyor.

Geleneksel ev hanımlığı aşağılandığı için doğum oranları bu kadar hızlı düşüyor.

Allah akıl fikir versin, ne diyeyim.”

Mahinur hanım farkında mı bilmem ama bu… https://t.co/JXTHCJMob1 — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) May 6, 2026

GÖKTAŞ NE DEMİŞTİ?

Göktaş söz konusu değerlendirmesinde şunları söylüyordu:

"Bu reklam annelerin yalnızca ev temizliği yaptığı, ev aletlerini sadece kadınların kullandığı reklamdır. Neden illa anneye temizlik aleti alınmalı?"

SELMAN ÖĞÜT KİMDİR?

İntihal uygulamasına sokulan yüksek lisans tezinde, başka çalışmalar ile yüzde 51’lik benzerlik tespit edilen Öğüt, 2015’te, doçentlik “iletisi”yle gündeme gelmişti.

WikiLeaks sızıntılarında yer alan mailde, Öğüt, Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a "AK Parti iktidarından önce paraleli, masonu, ırkçısı doçentliğini, jürileri “ayarlayıp” aldı. Yekta Hoca sağ olsun bunu otomatiğe çevirtti. Hakkımı helal etmiyorum. Ama reisimizin dediği gibi durmak yok, yola devam” dedi.

Öğüt, 2018’de “Doçentlikte mülakatı kaldıran” yasanın geçmesinin ardından doçent olabilmişti.

“Kemalizm virüstür”, “Mustafa Kemal Atatürk bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan’ı desteklerdi” ve “Yabancı dil bilmeden doçent olunabilir” sözleriyle anımsanan Öğüt’ün babası Salim Öğüt ise 2010’da, FETÖ’nün kanalı Mehtap TV’de katıldığı bir program sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Firari FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Öğüt’ün yaşamını yitirmesinin ardından taziye yayımladı. Öte yandan Öğüt’ün, AKP içinde örgütlendiği bilinen Pelikan grubunun da üyesi olduğu iddia ediliyor.