AKP’yi unutan bakanlıktan İBB’ye kapsamlı denetimler

İBB’ye yönelik devam eden mali soruşturmada iddianame beklenirken tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta CHP milletvekillerinin TBMM’de bulunan makamlarına yolladığı “İBB Kumpas Davası” başlıklı kitapçıkta yer alan detaylar ortaya çıktı. Cumhuriyet, önceki gün kitapçıkta yer alan ve İBB soruşturmasının şifreleri niteliğinde olan detaylara yer verirken kitapçıkta İBB’nin denetim karnesi hakkında paylaşılan bilgiler de dikkat çekti. Kitapçıkta, İBB’yi AKP’nin yönettiği yıllardaki soruşturma ve teftiş sayılarıyla İmamoğlu dönemindeki farklar ortaya kondu.

EŞİTSİZLİK GÖZ ÖNÜNDE

Buna göre AKP yönetimindeki 2014-2018 döneminde, İBB hakkında 37 inceleme yürütülürken 2019- 2025 arasında bu sayının 1389’a ulaştığı belirtildi. AKP döneminde başkanlar hakkında açılan 23 dosyada yalnızca bir inceleme izni çıkarken İmamoğlu döneminde 40 dosyanın işlendiği ve altı dosya için inceleme izni çıktığı vurgulandı. İçişleri Bakanlığı’nın, İBB’ye AKP’nin yönetimde olduğu 2012’den bu yana teftiş yapmadığı ancak 2021 yılında “özel teftiş” adı altında İBB’yi personel, ihale ve ruhsatlar yönünde teftişe tabi tutarken 2024’te ise dört mülkiye müfettişi ile belediyede beş yıllık genel teftiş yürüttüğü öğrenildi. Son aylarda CHP’li belediyeleri yoğun şekilde denetleyen Sayıştay’ın yaptığı denetimler kapsamında ise AKP döneminde yalnızca iki dosya oluşturulup 2019 sonrası dönemde 10 farklı sorgu maddesiyle İBB, bağlı kuruluşlar ve iştirak şirketlerinde 68 adet denetim gerçekleştirdi.

Öte yandan kitapçıkta, 2019 ve sonrasında İBB’ye yönelik 42 ayrı idari soruşturma yapıldığı belirtilirken “İdari soruşturmalar, yargı tacizinin buzdağının altında kalan kısımlarını yansıtmaktadır” dendi. İdari soruşturmaların, İBB Meclisi’nin aldığı kararlardan İmamoğlu’nun yurtdışı seyahatlerine kadar uzandığı görüldü.