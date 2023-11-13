AKP'de aday adaylığı başvuruları uzatıldı, 'akraba' detayı dikkat çekti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 20:53

Güncelleme: 13.11.2023 - 21:21

Siyaset, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için yoğun mesaide. Birçok parti gibi AKP de aday adaylığı başvurularını başlattı.

Ancak daha önce 17 Kasım olarak açıklanan son başvuru tarihi ertelendi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Yerel seçimler aday adayı başvuruları 22 Kasım'a ertelenmiştir. Teşkilat Temayül Yoklaması 26 Kasım'da yapılacaktır" dedi. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım'da yapılacak.

17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, İl Başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır.



Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) November 13, 2023

TEŞKİLATLARA YAZI GÖNDERİLDİ

Teşkilatlara kriterlere ilişkin yazı gönderildi, kimlerin adaylık başvurusunda bulunamayacağı da tek tek sıralandı. Buna göre; parti disiplin kurullarının kararı ile ihraç edilenler başvuruda bulunamayacak.

'AKRABA'LAR ADAY OLAMAYACAK

AKP milletvekillerinin birinci ve ikinci derece yakınları milletvekilinin seçim çevresinden aday olamayacak. İl ve ilçe başkanlarının görev yaptığı bölgede, birinci ve ikinci derece yakınları aday gösterilemeyecek.

ADAYLIK İÇİN 'HALKTA KARŞILIK' ARANACAK

Özellikle ilçe belediyelerinde adaylar belirlenirken; tevazu, halkın içindeki karşılığı, yönetim ve liderlik gibi kriterler öncelikli. Seçmen bölgesine yönelik proje üretimi ve vaatler de adayların belirlenmesinde önemli kriterler arasında. Her dönem olduğu gibi halkta karşılığı olan sevilen isimler ön planda olacak.

Aday adaylarının parti teşkilatındaki uyumlu çalışmaları da göz önünde bulundurulacak.