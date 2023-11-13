MHP'de aday adaylığı başvuruları bugün başladı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:57

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:58

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada belediye başkanı ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının 15 Aralık Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Bugün başlayan süreç kapsamında, belediye başkanı aday adaylarının MHP Genel Merkezi'ne şahsen müracaat ederek başvuru formu dolduracaklarını aktaran Yıldız, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı başvurularının ise il ve ilçe teşkilatlarınca alınacağını duyurdu.