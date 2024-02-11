AKP'de aday krizi! Gerze ilçe teşkilatı destek vermedi

Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:00

Güncelleme: 11.02.2024 - 18:00

Sinop’un Gerze ilçesinde AKP’nin belediye başkan adayı bağımsız aday Hüseyin Yüksek oldu. AKP’li Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy ve AKP’li belediye meclis üyeleri Yüksek’in adaylığına destek vermeyeceklerini açıkladı.

"PARTİMİZ HAKKINDA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER SARF ETTİ"

Basın bildirisi okuyan AKP Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy şunları söyledi:

“AK Patimize gönül vermiş değerli partililerimiz, sayın basın mensupları. Bizler Belediye Başkanı, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Bakanı Aday Adayları olarak bugüne dek partimiz adına üzerimize düşen tüm görevleri canla başla yerine getirdik. Sizlerin de desteği ile Gerze’mizde 40 yıl sonra belediyemizi kazandık. Cumhurbaşkanımızın ve parti tüzüğümüzün ilkeleri doğrultusunda inandığımız değerlerden vazgeçmedik. Ancak bugün AK Parti Gerze İlçe Teşkilatının geldiği durum içler acısıdır. Zira partimizden belediye başkan aday adayı dahi olmayan, milletvekilimiz ve partimizin üst düzey yöneticileri hakkında ağıza alınmayacak sözler sarf eden ve partimizde aldığı görevleri tamamlayamayan bir kişinin Gerze’ye dikte edilmesini kabul etmek mümkün değildir. Bu durum 2019 seçimlerinden bugüne dek canını dişine takarak çalışarak partimize hizmet eden ve partimize gönül veren tüm dava arkadaşlarımıza yapılmış bir hakarettir. Bu nedenlerle, göstermelik anket oyunları ile yaratılan algı ve hesaplar ile genel merkezimize aldırılan bu karar vicdanları rahatsız ettiğinden, mevcut adayı 31 Mart seçimlerinde desteklemeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.”