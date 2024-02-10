AKP'de AYM çatlağı: Yargı krizi TBMM sağlık komisyonu görüşmelerinde iktidar üyelerini karşı karşıya getirdi

Yayınlanma: 10.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 10.02.2024 - 09:05

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararları üzerinden yaşanan yargı krizi tartışması sürerken iktidarın TBMM Sağlık Komisyonu’na getirdiği sağlıkla ilgili yasa teklifinin görüşmelerinde AKP’li isimlerin AYM kararları üzerinden ayrışması dikkat çekti. Komisyon, önceki gün iktidarın sağlıkla ilgili düzenlemelerini içeren yasa teklifini görüştü.

Görüşmeler sırasında söz alan CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, iktidarın önerdiği yasa değişikliğinde disiplin cezası alan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinden kesinti yapılmasıyla ilgili maddenin daha önce birçok kez AYM tarafından iptal edildiğini belirtti. Pala, bu düzenlemeyi tekrar teklife koymanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

‘HADDİ DEĞİL’

Bu itiraza tepki gösteren komisyon başkanı AKP’li Vedat Bilgin “AYM’nin iptal gerekçesi ne olursa olsun asla ‘Kanunu şöyle yapacaksınız’ diye bize tarif edemez. AYM’nin böyle bir görevi yoktur. Meclis’in üzerinde kimsenin böyle bir baskı ya da yönlendirme gücü yoktur, reddediyoruz. Böyle bir yorum yapmak kimsenin haddi değildir” dedi.

USTA’YA DESTEK

Teklifi Meclis’e sunan AKP’li Leyla Şahin Usta ise muhalefetin ve TTB’nin itirazlarına karşı yasa teklifini hazırlarken AYM’nin uyarılarına dikkat ettiklerini ve teklifi buna göre düzelttiklerini belirtti. Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Karabıyık da Şahin’in konuşmasını destekledi.

FAKÜLTE İTİRAFI

Komisyonda çok sayıda açılan ve niteliksiz eğitim verdiği eleştirileri yapılan diş hekimliği fakülteleri de konuşuldu. Komisyonun AKP’li başkanı ve eski bakan Vedat Bilgin “Yeterli bilimsel kadronun olup olmadığına bakılmaksızın çeşitli alanlarda çok sayıda fakültenin açılması ciddi bir sorun yaratıyor. Bunun YÖK tarafından değerlendirilmesi gerekir. Sorunu diploma sahibini artırarak çözmek yerine, kaliteyi artırarak, bilimsel standartları yükselterek yaklaşmak daha doğru olur” dedi.