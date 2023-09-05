AKP'de bir istifa daha: Niğde Kadın Kolları Başkanı Temur görevi bıraktı

Yerel seçimler yaklaşırken AKP'de üst üste gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak AKP Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur istifa ettiğini açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 14:17
AKP'de bir istifa daha: Niğde Kadın Kolları Başkanı Temur görevi bıraktı
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AKP Niğde Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Temur; yaptığı açıklamada istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Temur mesajında; "2016 yılında teslim aldığım bayrağı 2023’te teslim etme zamanı geldi. Bana bu şerefli görevi yapma fırsatı veren Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunarım" dedi.

"BİR BAYRAK YARIŞI"

Temur, açıklamasına şöyle devam etti:

"AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev sürecimiz boyunca elimden geldiğince ilimize taşımaya çalıştık, bundan sonra da taşımaya devam edeceğim. Başta eşim ve ailem olmak üzere birlikte çalıştığımız Genel Merkez Kadın Kolları başkanlarıma, vekillerime, il başkanlarıma, ilçe başkanlarıma, ilçe kadın kolları başkanlarıma, birlikte yol yürüdüğümüz teşkilatıma teşekkür ederim. Bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partimizin bir neferi olarak durmak yok yola devam."


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AKP Gülsüm Temur istifa

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