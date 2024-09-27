AKP’de hapis ve siyasi yasak istenen ‘ahmak davası’ ile ilgili görüş birliği yok

Yayınlanma: 27.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2024 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem imamoğlu, 2019 yılında yenilenen belediye seçimlerinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” karşılığını verince yargı kıskacı altına girdi. İmamoğlu ile ilgili karar ise istinaf mahkemesi aşamasında. İmamoğlu’na siyasi yasak getirileceğine yönelik tartışmalar son dönemde AKP’de iki farklı görüşü ortaya koydu.

‘GÜÇLÜ AKTÖR HALİNE GELİR’

AKP’de bazı kurmaylar, “istinaf mahkemesinin İmamoğlu ile ilgili kararı onaması durumunda, İmamoğlu’nun siyasi aktör olarak daha da güçleneceği” değerlendirmelerini yapıyor. Ayrıca partiden “Halk arasında ‘mağdur’ ve ‘İktidar tarafından engelleniyor’ algısı oluşabilir. Bu durumdan parti sorumlu tutulabilir. Ülke üzerinde yargının ‘bağımsız olmadığı’ değerlendirmeleri de kamuoyu önünde muhalefet cephesince tartıştırılır. Ülkenin bu tartışmaların içine çekilmemesi gerek. Bu nedenle İmamoğlu’na siyasi yasak gelmemeli” yorumları da geliyor. AKP’de bazı kurmaylar ise bu görüşün tam tersini savunuyor.

‘CEZASIZ KALMAMALI’

İmamoğlu’nun 2019 yılından bu yana “bir belediye başkanı gibi değil, ülkenin cumhurbaşkanı gibi davrandığı” da ileri sürülüyor. İmamoğlu’nun asıl hedefinin “2028 yılındaki cumhurbaşkanı seçimleri olduğu” ifade edilerek şu görüşler dillendiriliyor: İmamoğlu cumhurbaşkanı seçilmeyi hedefliyor. Yaptığı ziyaretlerde vatandaşları yanına topluyor. Vatandaşa üstü kapalı “Ben de buradayım” mesajı veriyor. Yerel yönetimden çok iktidara yönelik “partisinin genel başkanı gibi yanıt veriyor.” 2019 yılında da kamu görevlilerine hakaret ediyor. İstanbul’da pek çok sorun olmasına karşın ekranlarda iktidar üzerinden politika yürütüyor. Bu yönüyle vatandaşların bir kısmından destek görüyor. Ancak bu durum söz konusu hakareti masum kılamaz. Bunun bir cezası olmalı. Kimse kamu görevlisine haraket etmemeli. Bununla birlikte İmamoğlu, 2028 yılındaki seçimlerde partisi tarafından aday gösterilebilir. Aday gösterilmese bile kendisi aday olmak isteyebilir. İmamoğlu’nun en başından beri hedefi bu.”

‘İSTİNAF SON VERSİN’



Ekrem İmamoğlu, kendisiyle ilgili yürütülen “ahmak davası” ile ilgili istinaf mahkemesine ve iktidara şu göndermede bulundu: “Temennim yargının bu şekilde manipüle edilmesine istinaf son verir. İstinaf, su gibi hava gibi ihtiaç duyduğumuz hukukun üstünlüğünü bize yaşatır. İstinafta mevzu bahis olan bizim davanın ‘ahmak davası’ diye tariflenen biçimiyle ne zaman nasıl görüşüleceğini hukuki teamüller mi yoksa birtakım siyasi atmosferler mi belirliyor. İşte bunu anlamakta zorluk çekiyorum.”



‘BU DAVA TOPLUMU RAHATSIZ EDİYOR’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara’da katıldığı TBB Encümen Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Hakkında siyasi yasak istenen “ahmak davasıyla” ilgili konuşan İmamoğlu “Bu dava toplumu rahatsız ediyor, böyle bir dava olmaz” diye konuştu.

Yargının “bir silah gibi” kullanıldığını belirten, İmamoğlu, “Kararın çıkması durumunda yol haritasınız belli mi” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Şahsi olarak benim yol haritamı açıklamam mesele değil. Bu mesele, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk meselesidir. Birçok hukuksuzluk ve sorunların olduğu bir ortamdayız. Onun için şahsileşmemesi ve tek başına Ekrem İmamoğlu meselesi üzerinden yorumlanmamasını da arzu ediyorum.”

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeleri yazılı bir açıklamayla İmamoğlu’na desteğini açıkladı. TBB Encümen Üyeleri imzalı açıklamada şöyle denildi: “Göreve seçimle gelen İmamoğlu’nun, yargı eliyle siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılması asla kabul edilemez. Birinci derece mahkemesince verilen hukuka aykırı kararın istinaf aşamasında, toplumun beklentileri doğrultusunda beraatle sonuçlanmasını umut ediyoruz.”