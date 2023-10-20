AKP'de İstanbul telaşı: İmamoğlu önde, 'umut' kongrede

Yayınlanma: 20.10.2023 - 11:06

Güncelleme: 20.10.2023 - 11:06

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için yapılan hazırlıklar hız kazanmış görünüyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, AKP’de son haftalarda kapalı kapılar ardında ‘güçlü ve etkin aday’ bulma çalışmaları hızlandı.

Buna göre, İstanbul’da konuşulan iki isimden eski Çevre Bakanı Murat Kurum’un ön plana çıktığı, seçmene sorulan isimlerden Tevfik Göksu ve Adil Karaismailoğlu’nun geride kaldığı belirtiliyor.

“KOPMA YÜZDE 2-3 CİVARINDA”

“AKP’lileri şaşırtan esas sonuç İmamoğlu ile ilgili olan. İstanbulluların henüz İmamoğlu’ndan vazgeçmediği görülüyor” ifadelerini kullanan Babacan “Şu anda İmamoğlu’nu tercih edenlerin oranı yüzde 41 çıkıyor. İddiaya göre, AKP’den 4 puan önde. İşin ilginci, İYİ Parti ve HEDEP’liler de İmamoğlu’ndan henüz kopuş yok. Geçen seçimde İmamoğlu’na oy veren bu partilerin seçmeninin büyük bölümü arkasında duruyor. Kopmanın yüzde 2-3 civarında görüldüğü öne sürülüyor” diye yazdı.

“DEĞİŞİM HOŞLARINA GİTMEDİ”

AKP kurmaylarının CHP’deki kongre sürecini de yakından izlediğini yazan Babacan “Değişimi isteyen ekibin son günlerdeki başarısı pek hoşlarına gitmemiş gibi. CHP kongresinde genel başkanlık yarışını Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanmasının yerel seçimlerde şanslarını arttıracağı, küskün seçmenin CHP adaylarını cezalandıracağı, bunun da kendilerine avantaj sağlayacağı yorumu yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“ANKARA ADAYI KONUSUNDA DA KAFALAR KARIŞIK”

“‘Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanmasını isteyeceğimiz aklımıza gelmezdi’ diyenler var” şeklinde bir kulis bilgisi aktaran Babacan “Çünkü CHP’de değişimin başlamasının küskün tabana umut aşılayacağı, bunun CHP adayları açısından avantaja dönüşeceği, esen rüzgarın seçim sonuçlarını etkileyeceği dile getiriliyor. AKP’de Ankara adayı konusunda ise kafalar hala karışık. Turgut Altınok çok konuşulsa da içlerine pek sinmiş gibi değil. Ankara’da işlerinin çok zor olduğu dile getiriliyor” dedi.