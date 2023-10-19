AKP'li Başakşehir Belediyesi’nin 699 milyonluk ihalesi yandaş şirkete gitti

Yayınlanma: 19.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 19.10.2023 - 12:20

Belediye, bir ay içinde iki sel felaketinin yaşandığı ilçe genelinde 8 Eylül’de sokaklar ve caddelerde altyapı ve üstyapı işleri yapılması işi için ihaleye çıktı. 699 milyon 959 bin 486 TL’lik ihaleyi CETAŞ Madencilik İnşaat şirketi aldı.

Söz konusu şirketin yönetim kurulunda yer alan Dursun Ali Özderya ise AKP’nin Ortahisar İlçe Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı olarak görev yapıyor. Söz konusu şirket aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Şirket bugüne kadar 17 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 1 milyar 265 milyon 431 bin 644 TL.

77 KAMU İHALESİ

Özderya’nın bir diğer aile şirketi Makro Yol Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de geçen yıllarda Başakşehir Belediyesi’nden aldığı ‘Güvercintepe Kapalı Pazar Yeri ve Katlı Otopark Yapılması’ ihalesiyle gündeme gelmişti.

Özderya ailesi bu şirketiyle birlikte Başakşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi ise 77 kamu ihalesi aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli ise 2 milyar 921 milyon 993 bin 41 TL tutarında