AKP’de ‘kibir’ itirafı: Seçim yenilgisinin tartışıldığı partide ‘Güven azaldı’ değerlendirmesi yapıldı
Yerel seçimlerde tarihi “hezimete” uğrayan AKP, seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası seçim yenilgisi üzerinde yapılan çalışmalarda, dikkat çeken bir tespitin yer aldığı kaydediliyor.
Partide, “‘Kibir’ uyarısı boşa yapılmadı. Halkta artık ‘iktidar olmanın gücünden kaynaklı kibir halinde olduğumuz’ karşılığı bulunuyor. Partinin güven tazelemesi gerek” değerlendirmeleri yapılıyor.
"ENFLASYONU ANLATAMADIK"
Erdoğan’ın yeteri kadar bilgilendirilmediği” algısının belirdiği ve yurttaşların da “genel seçimlerde değil ancak yerel seçimlerde AKP’ye fatura kestiği” tespitinin yapıldığı kaydediliyor. Yerel seçimlerden hemen sonra Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısından hemen sonra Erdoğan’ın toplantıda kurmaylarına “kibir uyarısında bulunduğuna” da işaret edilirken “Bakanların sahaya inmesi ve halkla olan diyaloglarının da bu inanışta etkisi oldu. Sahaya indiğimizde halkın yüksek enflasyondan çok şikâyet ettiğine tanık olduk. AKP iktidarının yüksek enflasyon ile mücadelesini anlatmakta zorluk yaşadık. Özeleştiri yapmak gerekirse halkın yüksek enflasyon ile mücadele konusunda bize olan güveni düştü. AKP’nin bu konuda güven tazelemesi gerekiyor. Ülke yönetiminde Erdoğan’a güveniyor, yönetimi Erdoğan’a teslim ediyor. Yerel yönetimlerde ise partiyi sorumlu tutuyor ve faturayı kesiyor. Başka partiye oy vermek istemeyen seçmen de sandığa gitmemeyi tercih ediyor” değerlendirmeleri yapılıyor.
"TEŞKİLATLARIN ÇALIŞMASINDA SORUN VAR"
AKP’de yerel seçimler döneminde
“teşkilatlarının çalışmalarında da
sorunlar yaşandığı” konuşuluyor.
Başta İstanbul ve Ankara olmak
üzere pek çok büyükşehirde
teşkilatların gerek ramazan ayı
nedeniyle gerekse “aday belirleme
stratejisi” gibi parti içi nedenlerden
“saha çalışmalarının önceki
seçimlere göre daha verimsiz
geçtiği” de ileri sürülüyor. Bu
nedenle de Erdoğan’ın, sonbahara
doğru AKP’nin olağan kurultayını
gerçekleştireceği ve bu kurultayda
parti içinden teşkilatlara değin
büyük bir değişimin işaretini
vereceği, sonrasında da rotayı
2028 seçimlerine çevirerek
yeniden toparlanmayı hedeflediği”
kaydediliyor.
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