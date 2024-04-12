AKP’de ‘kibir’ itirafı: Seçim yenilgisinin tartışıldığı partide ‘Güven azaldı’ değerlendirmesi yapıldı

Yerel seçimlerde tarihi “hezimete” uğrayan AKP, seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası seçim yenilgisi üzerinde yapılan çalışmalarda, dikkat çeken bir tespitin yer aldığı kaydediliyor.

Selda Güneysu
Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00
AKP’de ‘kibir’ itirafı: Seçim yenilgisinin tartışıldığı partide ‘Güven azaldı’ değerlendirmesi yapıldı
Abone Ol google-news

Partide, “‘Kibir’ uyarısı boşa yapılmadı. Halkta artık ‘iktidar olmanın gücünden kaynaklı kibir halinde olduğumuz’ karşılığı bulunuyor. Partinin güven tazelemesi gerek” değerlendirmeleri yapılıyor.

"ENFLASYONU ANLATAMADIK"

Erdoğan’ın yeteri kadar bilgilendirilmediği” algısının belirdiği ve yurttaşların da “genel seçimlerde değil ancak yerel seçimlerde AKP’ye fatura kestiği” tespitinin yapıldığı kaydediliyor. Yerel seçimlerden hemen sonra Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısından hemen sonra Erdoğan’ın toplantıda kurmaylarına “kibir uyarısında bulunduğuna” da işaret edilirken “Bakanların sahaya inmesi ve halkla olan diyaloglarının da bu inanışta etkisi oldu. Sahaya indiğimizde halkın yüksek enflasyondan çok şikâyet ettiğine tanık olduk. AKP iktidarının yüksek enflasyon ile mücadelesini anlatmakta zorluk yaşadık. Özeleştiri yapmak gerekirse halkın yüksek enflasyon ile mücadele konusunda bize olan güveni düştü. AKP’nin bu konuda güven tazelemesi gerekiyor. Ülke yönetiminde Erdoğan’a güveniyor, yönetimi Erdoğan’a teslim ediyor. Yerel yönetimlerde ise partiyi sorumlu tutuyor ve faturayı kesiyor. Başka partiye oy vermek istemeyen seçmen de sandığa gitmemeyi tercih ediyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

"TEŞKİLATLARIN ÇALIŞMASINDA SORUN VAR"

AKP’de yerel seçimler döneminde “teşkilatlarının çalışmalarında da sorunlar yaşandığı” konuşuluyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok büyükşehirde teşkilatların gerek ramazan ayı nedeniyle gerekse “aday belirleme stratejisi” gibi parti içi nedenlerden “saha çalışmalarının önceki seçimlere göre daha verimsiz geçtiği” de ileri sürülüyor. Bu nedenle de Erdoğan’ın, sonbahara doğru AKP’nin olağan kurultayını gerçekleştireceği ve bu kurultayda parti içinden teşkilatlara değin büyük bir değişimin işaretini vereceği, sonrasında da rotayı 2028 seçimlerine çevirerek yeniden toparlanmayı hedeflediği” kaydediliyor.  


yerel seçim haberleri AKP haberleri Erdoğan haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

‘Fiyatlar yardımın iki katı’

‘Fiyatlar yardımın iki katı’
Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!

Son dakika… Antalya Kemer’de ormanlık alanda yangın!
İsrail eyleminde eylemciye tokat atmıştı... O komiserle ilgili karar verildi

İsrail eyleminde eylemciye tokat atmıştı... O komiserle ilgili karar verildi
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!

65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi!
Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 10 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!

Husumetli faytoncular arasında çatışma… Yaralılar var!
İBB’den Haluk Bayraktar’a: Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek

İBB’den Haluk Bayraktar’a: Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek
Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!

Fenerbahçe’nin Süper Kupa cezası belli oldu!