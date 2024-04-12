AKP’de ‘kibir’ itirafı: Seçim yenilgisinin tartışıldığı partide ‘Güven azaldı’ değerlendirmesi yapıldı

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 04:00

Partide, “‘Kibir’ uyarısı boşa yapılmadı. Halkta artık ‘iktidar olmanın gücünden kaynaklı kibir halinde olduğumuz’ karşılığı bulunuyor. Partinin güven tazelemesi gerek” değerlendirmeleri yapılıyor.

"ENFLASYONU ANLATAMADIK"

Erdoğan’ın yeteri kadar bilgilendirilmediği” algısının belirdiği ve yurttaşların da “genel seçimlerde değil ancak yerel seçimlerde AKP’ye fatura kestiği” tespitinin yapıldığı kaydediliyor. Yerel seçimlerden hemen sonra Erdoğan başkanlığında toplanan AKP MYK toplantısından hemen sonra Erdoğan’ın toplantıda kurmaylarına “kibir uyarısında bulunduğuna” da işaret edilirken “Bakanların sahaya inmesi ve halkla olan diyaloglarının da bu inanışta etkisi oldu. Sahaya indiğimizde halkın yüksek enflasyondan çok şikâyet ettiğine tanık olduk. AKP iktidarının yüksek enflasyon ile mücadelesini anlatmakta zorluk yaşadık. Özeleştiri yapmak gerekirse halkın yüksek enflasyon ile mücadele konusunda bize olan güveni düştü. AKP’nin bu konuda güven tazelemesi gerekiyor. Ülke yönetiminde Erdoğan’a güveniyor, yönetimi Erdoğan’a teslim ediyor. Yerel yönetimlerde ise partiyi sorumlu tutuyor ve faturayı kesiyor. Başka partiye oy vermek istemeyen seçmen de sandığa gitmemeyi tercih ediyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

"TEŞKİLATLARIN ÇALIŞMASINDA SORUN VAR"

AKP’de yerel seçimler döneminde “teşkilatlarının çalışmalarında da sorunlar yaşandığı” konuşuluyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere pek çok büyükşehirde teşkilatların gerek ramazan ayı nedeniyle gerekse “aday belirleme stratejisi” gibi parti içi nedenlerden “saha çalışmalarının önceki seçimlere göre daha verimsiz geçtiği” de ileri sürülüyor. Bu nedenle de Erdoğan’ın, sonbahara doğru AKP’nin olağan kurultayını gerçekleştireceği ve bu kurultayda parti içinden teşkilatlara değin büyük bir değişimin işaretini vereceği, sonrasında da rotayı 2028 seçimlerine çevirerek yeniden toparlanmayı hedeflediği” kaydediliyor.

