AKP’de, Kurtulmuş’un yerine kimin genel başkanvekili olacağı tartışılıyor...

Yayınlanma: 13.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs’taki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için partisinin aday listelerinde yüzde 70 oranında değişime gitmiş ve “üç dönem” kuralı nedeniyle partisinde görev alan “etkin” isimleri yeniden aday göstermemişti. Milletvekilliği için “üç dönem” kuralına takılan isimlerin her birinin şimdi “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine vereceği görevleri beklediği” ifade ediliyor. Eski AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın adı daha önce “adalet bakanlığı” için geçiyordu. Ancak Erdoğan, tercihini Turan gibi AKP grup başkanvekilliği görevinde bulunan Yılmaz Tunç’tan yana kullandı. Turan’ın da gelecek dönemde “AKP Genel Merkezi’nde etkin bir görevde yer alabileceği” ifade ediliyor. Turan’ın, “Kurtulmuş’un yerine AKP genel başkanvekili olarak görevlendirileceği” de iddia ediliyor. AKP genel başkanvekilliği için adı geçen bir diğer isim ise Ankara milletvekili seçilen eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

"SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftalarda TBMM’de yemin ettikten sonra cumhurbaşkanlığı kabinesini açıklamıştı. Kulislerde, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, “son ana kadar Erdoğan tarafından yeniden cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirileceği” iddiaları yer almıştı. Ancak Erdoğan’ın, “listede Oktay’ın adını, eski TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz ile değiştirdiği” ileri sürülüyor. Kulislerde, “bunun en önemli nedeninin de Yılmaz’ın gerek Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘başarılı bir grafik’ izlemesi ve Erdoğan’ın Mehmet Şimşek ile birlikte ekonomiyi Cevdet Yılmaz gibi bir isme de emanet etmek istemesinin yattığı” ifade ediliyor. Yılmaz’ın ayrıca TBMM’deki görevi sırasında “AKP grubu ile yürüttüğü iyi ilişkilerin de cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasında etkili olduğu” değerlendirmeleri de yapılıyor. Erdoğan’ın, Fuat Oktay’ı da “yanında tutmak isteyebileceği bu nedenle AKP genel başkanvekili olarak göreve getirebileceği” iddia ediliyor.

