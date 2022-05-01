AKP'de toplu istifa: 50 kişi Yeniden Refah Partisi’ne katıldı
Ardahan'da, AKP’li Köprülü Belediyesi Meclis Üyesi Orhan Çarkçı ve beraberindeki 50 kişi partiden istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Haberi, Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Başkanlığı, sosyal medyadan duyurdu.
Ardahan’ın Köprülü Beldesi’nde AKP’li Belediye Meclis Üyesi Orhan Çarkçı, beraberindeki 50 partili ile istifa etti. İstifa eden AKP’liler Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Yeniden Refah Partisi Ardahan İl Başkanlığı, istifa ve katılmaları sosyal medyadan duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Durançam Köyü köprülü belediye AKP Meclis Üyesi Oktay Çarkcı istifa ederek Yeniden Refah Partisi’ne 50 üyeye birlikte geçti. Artık çare var, artık Yeniden Refah Partisi var."
Çarkçı’nın, Belediye’de AKP Meclis Üyesi olduğu dönemlerde de Belediye Başkanı Yücel Akkoç ile sık sık karşı karşıya geldiği biliniyor.
MAKAM ARACI İÇİN RET OYU VERMİŞTİ
AKP’li başkan ve AKP’li Meclis Üyesi son olarak, Akkoç için yeni bir makam aracı alınması ve bunun için kredi çekilmesi oylamasında karşı karşıya gelmişti. Çarkçı, yeni makam aracı için AKP’lilere karşılık ret oyu vermişti.
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