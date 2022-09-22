AKP'de 'torba yasa' mesaisi: Meclis'e sunulacak
AKP, icra takibi başlatılan 2 bin liranın altındaki borçların tasfiye edilmesini de öngören ekonomik düzenlemeleri içeren yasa teklifini 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunacak.
TBMM'de, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş başkanlığında bürokratların da katıldığı toplantıda, yeni torba teklifi için mesai yapıldı. 60 ile 80 madde arasında olması beklenen torba yasa teklifinde vergi ve icra kanunlarında değişiklik öngörülüyor.
Buna göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası, tasfiye edilecek. Bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişi yararlanacak. Varlık yönetimi şirketlerine devredilmiş icralık borçların da devlet tarafından karşılanmasının kapsama dahil edilmesi planlanıyor.
Düzenleme içinde; şirketlerin, çalışanlarına 1000 liraya kadar doğalgaz desteği vermesi öngörülüyor.
Şirketlere, çalışanlarına doğalgaz desteği vermesi halinde vergi ve sigorta pirimi muafiyetleri sağlanması da gündemde. Bu düzenlemenin ise torba teklifin içine koyulması planlıyor. Aynı destek, personeline yol ve yemek yardımlarını nakdi olarak veren şirketler için de geçerli olacak.
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