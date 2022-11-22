AKP'de 'yorgunluk' istifası

22 Kasım 2022 Salı, 09:56

Sakarya'da AKP Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, yaklaşık dört yıldır yürüttüğü ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Yavuzyiğit, dün yaptığı istifa açıklamasında, kararına gerekçe olarak "yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarını" gösterdi.

Yavuzyiğit'in açıklaması şöyle:

''Bugün itibarı ile dört yıldır onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Karasu İlçe Başkanlığı görevimden yorgunluk nedeniyle oluşan sağlık sorunlarından dolayı affımı talep ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım 12 yıl boyunca çeşitli kademelerinde görev yaptığım partime, dava ve yol arkadaşlarımıza desteğim koşulsuz bir şekilde devam edecek. Bu süreçte başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere genel başkan yardımcımıza, il başkanımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza ve teşkilatımızdaki dava arkadaşlarıma şahsıma duydukları güven ve verdikleri sorumluluk için teşekkür ederim.''

AKP Sakarya İl Başkanı Yunus Tever de Yavuzyiğit'in istifasının ardından "Görevinden affını talep eden Karasu İlçe Başkanımız Hasan Yavuzyiğit'e bugüne kadarki hizmetleri ve emekleri için teşekkür ediyorum. Hasan Başkanımızın samimiyetine, davaya bağlılığına her zaman şahit olduk, beraber çalıştık. Yine birlikteyiz, beraberce davamıza hizmet edeceğiz" açıklaması yaptı.