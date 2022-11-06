ORC Araştırma son anket çalışmasını yayımladı: Cumhur İttifakı'nın hamleleri sonuç vermiyor

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2022 Pazar, 15:43
<p>Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi öncesi araştımr şirketleri hız kesmeden seçim anketlerini yayımlamaya devam ediyor. </p>

Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi öncesi araştımr şirketleri hız kesmeden seçim anketlerini yayımlamaya devam ediyor. 

<p>Son olarak ORC Araştırma yeni bir anket çalışması yayınladı. </p>

Son olarak ORC Araştırma yeni bir anket çalışması yayınladı. 

<p>Araştırma 01-04 Kasım tarihlerinde, 41 ilde 3420 kişi ile yüzyüze yapıldı.</p>

Araştırma 01-04 Kasım tarihlerinde, 41 ilde 3420 kişi ile yüzyüze yapıldı.

<p>Seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.</p>

Seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.

<p>Katılımcıların yüzde 30,4'ü AKP derken CHP diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu. </p>

Katılımcıların yüzde 30,4'ü AKP derken CHP diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu. 

<p>Diğer partilere bakılığında İYİ Parti yüzde 17,6 oy oranını yakalarken MHP yüzde 6,5 ile baraj altında kaldı.</p>

Diğer partilere bakılığında İYİ Parti yüzde 17,6 oy oranını yakalarken MHP yüzde 6,5 ile baraj altında kaldı.

<p>İttifaklar göz önünde bulundurulduğunda AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı yüzde 36.9'a ulaştı. </p>

İttifaklar göz önünde bulundurulduğunda AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı yüzde 36.9'a ulaştı. 

<p>CHP ve İYİ Parti'yi buluşturan Millet İttifakı ise yüzde 41.6 ile farkı açtı.</p>

CHP ve İYİ Parti'yi buluşturan Millet İttifakı ise yüzde 41.6 ile farkı açtı.

<p><strong>Diğer partilerin oy oranları şu şekilde:</strong></p> <p>Gelecek Partisi yüzde 2.6</p> <p>DEVA Partisi yüzde 2.5</p> <p>Türkiye Değişim Partisi yüzde 2.1</p> <p>Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.9</p>

Diğer partilerin oy oranları şu şekilde:

Gelecek Partisi yüzde 2.6

DEVA Partisi yüzde 2.5

Türkiye Değişim Partisi yüzde 2.1

Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.9

<p>Altılı masanın ise -anket sonuçlarında Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer almadığı halde- oy oranı yüzde 46,7 olarak ölçüldü.</p>

Altılı masanın ise -anket sonuçlarında Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer almadığı halde- oy oranı yüzde 46,7 olarak ölçüldü.

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