ORC Araştırma son anket çalışmasını yayımladı: Cumhur İttifakı'nın hamleleri sonuç vermiyor
Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimi öncesi araştımr şirketleri hız kesmeden seçim anketlerini yayımlamaya devam ediyor.
Son olarak ORC Araştırma yeni bir anket çalışması yayınladı.
Araştırma 01-04 Kasım tarihlerinde, 41 ilde 3420 kişi ile yüzyüze yapıldı.
Seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu.
Katılımcıların yüzde 30,4'ü AKP derken CHP diyenlerin oranı ise yüzde 24 oldu.
Diğer partilere bakılığında İYİ Parti yüzde 17,6 oy oranını yakalarken MHP yüzde 6,5 ile baraj altında kaldı.
İttifaklar göz önünde bulundurulduğunda AKP ve MHP'nin yer aldığı Cumhur İttifakı yüzde 36.9'a ulaştı.
CHP ve İYİ Parti'yi buluşturan Millet İttifakı ise yüzde 41.6 ile farkı açtı.
Diğer partilerin oy oranları şu şekilde:
Gelecek Partisi yüzde 2.6
DEVA Partisi yüzde 2.5
Türkiye Değişim Partisi yüzde 2.1
Bağımsız Türkiye Partisi yüzde 1.9
Altılı masanın ise -anket sonuçlarında Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer almadığı halde- oy oranı yüzde 46,7 olarak ölçüldü.
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