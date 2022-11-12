Avrasya Araştırma son anketi açıkladı: CHP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde

Avrasya Araştırma, 29 Ekim-6 Kasım tarihlerinde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 2 bin 560 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçlarına göre, CHP 1. parti olmayı sürdürürken; seçmenler AKP'nin daha yüksek oy alacağını düşündüğü görüldü.