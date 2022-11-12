Avrasya Araştırma son anketi açıkladı: CHP cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde
Avrasya Araştırma, 29 Ekim-6 Kasım tarihlerinde yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 2 bin 560 kişi ile yüz yüze yapılan anketin sonuçlarına göre, CHP 1. parti olmayı sürdürürken; seçmenler AKP'nin daha yüksek oy alacağını düşündüğü görüldü.
'Bugün milletvekilliği seçimi yapılsa oyunuzu kime verirsiniz?' sorusuna yurttaşlar; Yüzde 26,9 oranında CHP, yüzde 26,4 oranında AKP, yüzde 11,7 oranında İYİ Parti, yüzde 9,9 oranında HDP dedi. MHP'nin oy oranı ise 5,8'de kaldı. Kararsızların oranı ise yüzde 12,1 oldu.
Kararsızlar dağıtıldığında ise tablo şöyle:
CHP: 30,6
AKP: 30,0
İYİ Parti: 13,3
HDP: 11,3
MHP: 6,8
Deva Partisi: 3,4
Zafer Partisi: 1,8
Yeniden Refah Partisi: 1,2
Diğer: 1,6
'Bugün milletvekilliği seçimi yapılsaydı aşağıdaki aşağıdaki partiler sizce yüzde kaç oy alır?' sorusunda ise dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Sonuçlara göre, ankete katılanlar AKP'nin olduğundan daha yüksek oy alacağını düşünüyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin soruda ise, yurttaşların, yüzde 56,5'i 'Erdoğan'a kesinlikle oy vermem' dedi.
Yüzde 36,1 'kesinlikle oy veririm' derken; kararsızların oranı 7,4'de kaldı.
Millet İttifakı'nın adayına ise anketten onay çıktı.
Ankete katılanların yüzde 48,9'u muhalefetin adayına 'kesinlikle oy veririm' dedi. 'Kesinlikle oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 35,9, kararsızların oranı yüzde 15,2 olarak kayıtlara geçti.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'İkinci tura kalınırsa kesinlikle muhalefetin adayına oy veririm' diyenlerin oranı ise yüzde 50'yi geçerek; 56,8'e ulaştı.
'Sizce önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?' sorusuna verilen yanıtlar şöyle:
Cumhur İttifakı adayı: 37,8
Muhalefetin ortak adayı: 46,5
Adaya bağlı: 15,7
Yine anket sonuçlarına göre hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'a göre cumhurbaşkanlığı yarışında avantajlı durumda.
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