AKP'den 128 milyar dolar yanıtı: "Hesap makinasıyla..."
TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 128 milyar dolarla kaç yangın söndürme uçağı ve helikopteri alınabileceğine ilişkin soru önergesinin neden iade edildiğini açıkladı. Bilgiç, “Sayının kastettiğiniz uçak ve helikopter modelinin satış fiyatına bölünmesiyle suretiyle, yani bir hesap makinası aracılığıyla cevabı kolayca öğrenilebilecek nitelik taşıyor." dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 128 milyar dolarla kaç tane yangın söndürme uçağı ve helikopteri alınabileceğine ilişkin soru önergesini TBMM Başkanlığı uygun bulmayarak iade etmişti. Tanrıkulu, bu kez önergesinin neden iade edildiğini sordu ve bu soruya TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç yanıt verdi.
Bilgiç, Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olan soru önergelerinin iade edildiğini hatırlatarak, 128 milyar dolarla ilgili soru önergelerinin “muhataplarına iade edilmesi gerektiği yönünde karar alındığı” iddiasını yalanladı. Bilgiç, Tanrıkulu’ya verdiği yanıtta, “27. yasama döneminde şahsınızın TBMM Başkanlığı’na sunduğu ve Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonrası Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırılık taşımadığı için işleme alındığı tespit edilen 21 soru önergeniz bulunmaktadır” dedi.
“HESAPLA” ÖNERİSİ
ANKA'dan Tamer Arda Erşin'in aktardıklarına göre Bilgiç, Tanrıkulu’nun 128 milyar dolarla kaç uçak ve helikopter alınabileceğine ilişkin önergesinin iade gerekçesini, “… sayının kastettiğiniz uçak ve helikopter modelinin satış fiyatına bölünmesiyle suretiyle, yani bir hesap makinası aracılığıyla cevabı kolayca öğrenilebilecek nitelik taşıdığı için TBMM İçtüzüğü’nün 97’nci maddesi kapsamında değerlendirilmiştir” diye açıkladı. Bilgiç’in, yanıtında “128 milyar dolar” ifadesini kullanmaktan kaçınması dikkat çekti.
TBMM İçtüzüğü’nün 97’nci maddesinde, milletvekillerinin başka bir kaynaktan kolayca öğrenilmesi mümkün olan konularla ilgili soru önergelerinin iade edileceği belirtiliyor.
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