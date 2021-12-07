AKP'den Berat Albayrak açıklaması: "Türkiye ekonomisi için bir milat"

07 Aralık 2021 Salı, 09:31

Geçen yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifasının ardından sessizliğe bürünen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'la ilgili AKP yöneticisi Emre Cemil Alyvalı'dan övgü dolu sözler geldi.





BBN Türk kanalında Tarkan Kaleli ve Ekonomist Erdal Özel’in sunduğu BBN Ekonomi programına konuk olan AKP MKYK Üyesi / Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı "Berat Albayrak Türkiye ekonomisi için bir milat" dedi.

Emre Cemil Ayval, “Berat Albayrak’ın bu işler için bir milat olduğu kanaatindeyim. Doğrudan kendisini konumlandırmak en azından benden daha uzman ekonomist ve siyasetçilerin işi, ama yaptığı işlerin çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Bir kere her şeyden önce özellikle bizim bu sondaj gemileri üzerindeki hamlesi bence orta ve uzun vadede döviz kurunun üzerimizdeki baskısını azaltacak çok ciddi hamlelerden biri olduğu kanaatindeyim” İfadelerini kullandı.

"ALKIŞLAMAK GEREKİR"

Berat Albayrak’ın Türkiye ekonomisinde gelinen son noktada ciddi katkılarının olduğunu iddia eden Ayvalı, ”Bunlar Berat Albayrak’ın özellikle cesur ve ciddi bir hamlesiyle oldu. Tabi arkasında Recep Tayyip Erdoğan gibi siyasi lider bir siyasi irade söz konusu olmasaydı bunların hiçbirisi olmazdı. Ama bu noktada hem Enerji Bakanı olarak hem de Hazine ve Maliye Bakanı olarak ortaya koyduğu vizyonu alkışlamak gerekir. Ben özellikle bu ihracat artışında üretimin öne çıkmasında daha önce çok basit malları bile ithal ettiğimiz bir ekonomik büyüme modelinden bugün artık kendi ürettiğimiz malların daha çok önplana çıktığı bir ekonomik modeline geçmemizde Berat beyin katkısının yadsınamaz olduğu kanaatindeyim" dedi.

'FETÖ' İTİRAFI SONRASI İSTİFA ETTİ

Emre Cemil Ayvalı, daha önce AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken bir televizyon programında, AKP’nin FETÖ ile kol kola yürüdüğünü itiraf etmesiyle kamuoyunda ve partisinde oluşan tepkilerin ardından istifa etmişti. Ayvalı’yı istifaya götüren, “Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım 2010’a kadar. Mesele bu” sözleri uzun bir süre tartışılmıştı.