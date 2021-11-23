Dolar 13 TL olunca Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu sözleri akıllara geldi
Doların 13 TL'ye çıkarak rekor kırmasının ardından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözleri tekrar gündeme geldi.
Doların 13 TL olmasının ardından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın döviz ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Albayrak, 2019'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde dolar kuruna ilişkin şunları söylemişti:
"ÇOK BEKLERSİNİZ"
"Ağustos, eylül, ekim aylarında bol bol döviz alıp, 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak ya, 6-7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'ten satarız. Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. E, ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da füze yağsa da şu olsa da bu olsa da dolar yükselse de bir kâr etsek. Çok beklersiniz, hele de seçimden sonra daha çok beklersiniz"
DOLAR/TL 13 SEVİYESİNİ AŞTI
Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13,15'e yükseldi.
Euro/TL’de ise bir eşik daha aşıldı. Euro/TL kuru öğle saatlerinde 15,16'nın üzerine çıktı.
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