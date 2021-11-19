Berat Albayrak yurt dışında görüntülendi

19 Kasım 2021 Cuma, 14:31

2020 Kasım ayında, Instragram hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından kayıplara karışan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Paris'te tatil yaptığı ortaya çıktı.

Albayrak, "Maaşını dolarla mı alıyorsunuz", "Dolar 10 lira olacak ya" sözleriyle tepki çekmişti.

KİTAP YAZACAĞI İDDİASI

Son günlerde de hakkında kitap yazacağına dair haberler çıkan Berat Albayrak bu kez Paris’te Kutsal Kalp Bazilikası’nda eşi ve çocuklarıyla gezdiği görüldü.