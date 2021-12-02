İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Berat Albayrak gölge patron oldu

02 Aralık 2021 Perşembe, 18:30

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki değişikliğe ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan’ın yerine atanan Nureddin Nebati ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın arasındaki yakınlığa atıf yaparak "Berat Albayrak ekonomi politika yapıcısı kurumların gölge patronu oldu” ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ekonomi yönetiminde bildiğini söyleyebilen son kişi Lütfi Elvan gecikmeli de olsa görevinden alındı. Berat Albayrak ekonomi politika yapıcısı kurumların gölge patronu oldu. Son birkaç yılda olduğu gibi TR artık en uçuk fikirlerin deney laboratuvarı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminde bildiğini söyleyebilen son kişi @lutfielvan gecikmeli de olsa görevinden alındı. Berat Albayrak ekonomi politika yapıcısı kurumların gölge patronu oldu. Son birkaç yılda olduğu gibi TR artık en uçuk fikirlerin deney labaratuarı olmaya devam edecektir. — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) December 2, 2021

ALBAYRAK'LA FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU

Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirmişti.

FOTOĞRAF GÜNDEME GELMİŞTİ

Nebati, geçen yıllarda Türkiye’nin gündemine, Fethullah Gülen’le birlikte çekilen fotoğrafla da gelmişti. Fotoğrafı yayımlayan isim ise yıllarca örgüt içerisinde kalıp daha sonra ayrılan Nurettin Veren, Akit gazetesinde yayımlamıştı. Yeni Bakan Nebati ise Nurettin Veren’e “Keşke FETÖ seni öldürseydi. 4 sene değil de 40 sene hapis yatsaydın” demişti.

'ÇİFT MAAŞLI' NUREDDİN NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından yerine atanan Nureddin Nebati'nin çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çift maaşlı olduğuna dair belgeyi paylaştı.

"Bugün Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati an itibariyle ilk çift maaşlı bakan oldu" diyen Yavuzyılmaz, Nebati'nin Türk Telekom yönetim kurulunda olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, Nebati, iki yerden toplam 65 bin 849 TL maaş alacak.