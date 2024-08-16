AKP'den 'Can Atalay oturumu' öncesi açıklama

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:55

Güncelleme: 16.08.2024 - 12:25

TBMM Genel Kurulu bugün saat 14.00'te AYM'nin tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek üzere olağanüstü toplanacak. Oturum öncesi açıklamalarda bulunan AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM'nin verdiği kararın Anayasa'nın 85. maddesine aykırı olduğunu öne sürdü.

"ORTADA BİR KARAR YOK"

Güler, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İki karar vermiş bulunuyor. İçeriği hakkında benzer olmakla birlikte iptal davası açan 125 milletvekili imzası ile diğer milletvekillerinin yaptığı iki başvuru. İki dilekçedeki talepler sonucu AYM hüküm vermiş. AYM, 'Ben bu konuda yeniden bir karar vermiyorum' diyor. Ortada bir karar yok.

Geçmişte buna yönelik kararlar var, benzerdir, TBMM'de okunsun diye ileri sürdüler. AYM'nin aynı içerikli kararlarında karar verilmesine yer olmadığına dair hükmü ile geçmiş olaylarla ilgili bir sonuç yoktur."

Öte yandan, Mahkeme, "Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve Anayasa’nın 85. maddesi uyarınca iptali talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına" hükmetmişti.

"YETER SAYISI OLUŞURSA TOPLANTIYA GİRECEĞİZ"

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şekliyle kararlar verildi. Bu ne ifade ediyor? Bu karar AYM'nin kendisinden buna benzer kararları ile kendi içtihatını yok saymış hem de Anayasa'nın 85. maddesine aykırı işlem tesis etmiştir. Bu açıkça Anayasa'nın 85'inci maddesine ve kendi içtihatlarına aykırıdır. AYM'nin muhalefet şerhi düşen üyeleri de bunu ifade ediyor.

Ortada mahkumiyet hükmü var. Bu hüküm kaldırılmadan AYM'nin hükmüyle hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, hukuk kuralları içerisinde yapılması için biz toplantı yeter sayısı oluşursa olağanüstü toplantıya gireceğiz ve bunları söyleyeceğiz.

Mahkumiyet hükmü 84'üncü madde kapsamından TBMM'ye bildirilir deniliyor. Parlamentonun oylamasına sunulmadığı için eylemli içtüzük ihlali gibi dolambaçlı yoldan tesis etmek mümkün değil. Keşke kendisi, geçmiş içtihatlarına doğrudan 'yetkili ve görevli değilim' diyerek reddetseydi."