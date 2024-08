TBMM, bugün Can Atalay için olağanüstü toplanacak

Yayınlanma: 16.08.2024 - 04:02

Güncelleme: 16.08.2024 - 04:02

TBMM bugün CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, TİP, Demokrat Parti ve EMEP milletvekillerinin başvurusuyla, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi süreciyle ilgili olağanüstü olarak toplanacak. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, oturuma ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Emir, “Anayasa Mahkemesi (AYM) üçüncü kez Can Atalay’ın milletvekilliğini tescil etti ve bir kere daha tahliye edilip görevine başlaması gerektiğini söylüyor. Hâlâ AYM kararına uyulmuyor. Meclis’in açık bir tavır koyması gerek. Bu oturumda Yargıtay’ın kararını yok saymak ve Can Atalay’ın milletvekilliğini tescil eden kararın okunması lazım. AYM kararı herkesi bağlamasına rağmen tahliye olmazsa Yargıtay sadece AYM’ye karşı değil Meclis’e karşı bir meydan okumuş duruma gelir. Biz bir netleşme bekliyoruz. Özellikle Sayın Numan Kurtulmuş artık milli iradeden yana bir tavır koymalı. Şu ana kadarki tabloya baktığımızda bu açıdan umutlu değiliz ama her tür olanağı kullanarak bu hukuksuzluğun sonlandırılması için bu oturumda elimizden geleni yapacağız” değerlendirmesini yaptı.