AKP'den CHP'ye geçti: 'Bütün vatandaşı böyle kandırdılar'

Yayınlanma: 07.01.2023 - 13:52

Güncelleme: 07.01.2023 - 13:52

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir’in Kiraz ilçesinde düzenlenen CHP üye katılım töreninde konuştu. Nazlıaka, şunları dile getirdi:

“Biz artık ilk seçimlerde yereldeki bu iyi uygulamaları genel bir ülke politikasına dönüştürmek ve ilk yerel seçimlerde de Kiraz’a da CHP bayrağını dikmek istiyoruz. (Aile Destekleri Projesi) çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımız için çok önemli. 30 yaşının altındaki gençler ve tarım emeklisi olan tüm kadınlar, devlet tarafından sigorta primi yatırılarak emeklilik hakkına sahip olacak, bir sosyal güvence altına alınacak. Mevcut iktidarın yaptığı gibi insanlar sıralarda, kuyruklarda bekletilip de itibarsızlaştırarak değil sosyal devlet şaha kaldırılarak yapılacak. Başka siyasi partiyi destekliyorsa ihtiyaç sahibi olsa bile ayrımcılığa uğradığını çok net biliyoruz, halktan da duyuyoruz. İktidara geliyoruz, işte birilerini bunun korkusu sardı. Önceki seçimlerde bir korku duvarı örmüşlerdi şimdi ördükleri o korku duvarı onların üstüne yıkılacak, o korku duvarının altında kalacaklar.”

Kiraz ilçesinde AKP’den CHP’ye geçen Fatma Çaybaşı, Nazlıaka’ya şunları anlattı:

"BÜTÜN VATANDAŞI DA BÖYLE KANDIRDILAR"

“Neden vazgeçtim? Yağmur yağdı, damın içini su bastı yolumu kazansak da kazanmasak da yapacağız dediler. Vazgeçtiler, bütün vatandaşı da böyle kandırdılar. Bizim köyümüzde ben AKP’yi birinci çıkardım, benim yolum yapılmadı. Meclis üyesi olarak ben koştum, o bana hizmet etmediği için ben vazgeçtim. Saliha, bana yamuk yapığı için ben de üşenmedim Yasemin Hanıma hizmeti yapacağım, orada rozetinizi de takarım dedim.”