AKP'den Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" açıklaması yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:48
AKP'den Hamas lideri İsmail Heniyye'nin öldürülmesine ilişkin ilk açıklama
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından AKP'den ilk açıklamayı partinin sözcüsü Ömer Çelik yaptı.

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz" deyip şu ifadeleri kullandı: 

"Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. 

Bu suikast Netanyahu Hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi..

Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir..."



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