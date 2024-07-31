Hamas siyasi lideri İsmail Heniyye İran'da öldürüldü: Şimdiye kadar bildiklerimiz

Yayınlanma: 31.07.2024 - 09:21

Güncelleme: 31.07.2024 - 09:21

Hamas, yaptığı açıklamada siyasi liderlerinin İran'daki bir saldırıda öldüğünü belirtti. İşte şu ana kadar bildiklerimiz:

Hamas ve İran Devrim Muhafızları'na göre, Hamas lideri İsmail Heniyye öldürüldü. İsrail, Heniyye'nin öldürülmesi hakkında henüz bir yorum yapmadı ancak Hamas, açıklamasında saldırıdan İsrail'i sorumlu tuttu. Associated Press, İran devlet televizyonundaki analistlerin de saldırı için İsrail'i suçlamaya başladığını bildirdi.

Hamas açıklamasında, grubun "Tehran'daki konutuna düzenlenen hain Siyonist baskın sonucu hayatını kaybeden" Heniyye için yas tuttuğu belirtildi. Heniyye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanının açılış törenine katıldıktan sonra saldırıya uğradığı ifade edildi.

Saldırı, Heniyye'nin Tehran'da kaldığı eve doğrudan füze isabeti sonucu gerçekleşti. Lübnan'da yayınlanan Al Mayadeen gazetesinin İranlı bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye İran'da düzenlenen suikast ülke dışından fırlatılan güdümlü bir füzeyle gerçekleştirildi.

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMAK İÇİN İRAN'DAYDI

Suikast, çarşamba sabahı erken saatlerde İran Devlet Televizyonu'nda bildirildi. İran Devrim Muhafızları, yaptığı açıklamada "Bu olayın sebebi ve boyutları araştırılmakta olup, sonuçlar daha sonra açıklanacaktır" dedi.

İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin İranlı bir korumasıyla birlikte konutunda hedef alındığını söyledi. Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın açılış törenine katılmak için İran'da bulunduğunu ve "olayın" koşullarının araştırıldığını belirtti.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Merzuk, Heniyye'nin ölümünü Hamas'ın El-Aksa TV'sine yaptığı açıklamada "cezasız kalmayacak korkakça bir eylem" olarak nitelendirdi. Bir diğer Hamas yetkilisi Sami Ebu Zühri, Reuters'a yaptığı açıklamada öldürmenin hedeflerine ulaşamayacak ciddi bir tırmanış olduğunu söyledi.

Yemen'in Husi Yüksek Devrim Komitesi başkanı Muhammed Ali el-Husi, Reuters'a göre Heniyye'nin öldürülmesini "alçakça bir terörist suç" ve "yasaların ve ideal değerlerin açık bir ihlali" olarak nitelendirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin devlet haber ajansı Wafa'ya göre öldürmeyi şiddetle kınadı. Filistinli ulusal ve İslami fraksiyonlar da suikasta tepki olarak genel grev ve kitlesel gösteriler çağrısında bulundu.

İSRAİLLİ BAKANLARIN PAYLAŞIMLARI

İsrail resmi olarak yorum yapmamış olsa da, birkaç İsrailli bakan Heniyye'nin suikastına tepki gösterdi. Miras Bakanı Amichay Eliyahu, X'te (eski adıyla Twitter) Heniyye'nin öldürülmesini kutlayarak, "Heniyye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getiriyor" ve "dünyayı bu pislikten temizlemenin doğru yolu" olduğunu yazdı.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi, X'te "Evet, bütün düşmanların yok olacak, ey Tanrı" yazdı, ancak gönderi daha sonra gönderiyi sildi.

Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, X'te Hamas liderinin bir videosunu "Dileğine dikkat et" başlığıyla paylaştı.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ TIRMANABİLİR

Heniyye, militan grubun sürgündeki siyasi lideriydi ve son yıllarının çoğunu Katar'da geçirmişti. İsrail-Gazze savaşı sırasında ateşkes görüşmelerinde müzakereci olarak hareket etmiş ve Hamas'ın ana müttefiki İran ile bağlantı kurmuştu. Salı günü Tehran'da İran'ın Dini Lideri Ali Hamaney ve Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nehhale ile bir araya gelirken fotoğraflanmıştı.

Heniyye'nin ölümü, İsrail'in üst düzey Hizbullah askeri komutanı Fuad Şukur'u güney Beyrut'taki bir banliyöde hafta sonu 12 çocuğun öldüğü roket saldırısına misilleme olarak düzenlenen bir hava saldırısında öldürdüğünü iddia etmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Bu ölümlerin, İsrail, Hizbullah ve İran arasındaki gerilimi tırmandırabileceği ve ABD'nin tam kapsamlı bir bölgesel çatışmayı önlemek için yürüttüğü küresel diplomatik çabayı tehdit edebileceği yönünde korkular var.