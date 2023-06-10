AKP'den istifa eden eski bakan Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
Gece yarısı paylaşımıyla AKP'den istifa ettiğini duyuran eski bakan Suat Kılıç bugün sabah saatlerinde Yeniden Refah Partisi'ne katıldı. Suat Kılıç'a rozetini, Genel Başkan Fatih Erbakan taktı.
AKP’de üç dönem milletvekilliğinin yanı sıra 2011-2013 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Suat Kılıç gece saatlerinde yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
Kılıç Yeniden Refah Partisi’ne geçme kararı aldı.
SUAT KILIÇ, YENİDEN REFAH PARTİSİ’NE KATILDI
İstifa açıklamasında "8 yıllık aradan sonra yerli ve milli siyasete katkı sunmaya devam edeceğini" belirten Suat Kılıç, bu sabah Ankara’da düzenlenen Yeniden Refah Partisi İl Başkanları Toplantısı'nda YRP’ye katıldı.
ROZETİ ERBAKAN TAKTI
Kılıç’a rozetini YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan taktı. Suat Kılıç, 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde YRP listelerinden Konya Milletvekili seçilen Ali Yüksel’in damadı olarak biliniyor.
Kılıç’ın seçim sürecinde kayınpederinin seçim çalışmalarına da katıldığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Kılıç, Twitter'dan yaptığı açıklama ile AKP’den istifa ettiğini açıklamıştı.
Kılıç, “AK Parti’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım. 8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı.
Değerli dostlarım;— Suat KILIÇ (@suatkilic) June 9, 2023
3 Kasım 2002’den 7 Haziran 2015’e kadar önemli görev ve sorumluluklar üstlendiğim AKPARTi’deki üyeliğimi 3 Haziran 2023’te sonlandırdım.
8 yıllık aranın ardından, ilkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve…
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