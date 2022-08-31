AKP'den TİP'li milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık tazminat davası

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:20

AKP'nin avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Avukatların asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, "Şık'ın dijital ortamda yayın yapan bir kanaldaki açıklamalarında, AKPa hakkında katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı, AK Parti'nin kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu" öne sürülerek söz konusu açıklamaların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtildi.

Ahmet Şık'ın, "gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla hareket ettiği, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği" iddia edilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Davalı, müvekkil partinin, parti yöneticilerinin, üyelerinin ve tüzel kişiliğinin şeref ve haysiyetini zedelediği gibi, kamuoyu nezdinde müvekkil partiye karşı haksız isnatlarda bulunarak, olumsuz düşünceler geliştirme kampanyasına girişmiştir. Davalının amacı, müvekkil partiyi hukuka aykırı eylemlerin içinde olmakla suçlamak ve bu vesileyle müvekkil partinin itibarını sarsmaktır. Bu nedenle eylemin hukuka aykırılığı da açıktır. Dava konusu açıklamaların, davalının kusuru sonucu gerçekleştiğine dair herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır."

AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatlarından örnekler verilen dilekçede, "İfade özgürlüğü sınırsız olmayıp, yine aynı düzenlemelerle kişilerin şeref ve haysiyetleri koruma altına alınmıştır. Somut olayda davalı ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak müvekkil partinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü" ifade edilen dilekçede, bu kapsamda partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle davalı Ahmet Şık'ın 100 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.

ŞIK NE DEMİŞTİ?

Ahmet Şık Medyascope TV kanalında katıldığı programda, olası hükümet değişikliğinde yaşanacaklara ilişkin konuşurken şunları söylemişti:

Şık, "AKP'ye MHP'ye bırakmayacağız bu muhalefeti. Ki onlar darmaduman olacaklar. Hepsi suç örgütü üyesi olmaktan yargılanacak yapıdan bahsediyoruz. Temiz olanları suça bulaşmayanları mecliste kalmaya devam etsin. Ama AKP bu nedenle kapatılacak ya! AKP bir siyasi parti muamelesi görmeyecek bu dönem kapanırsa. AKP bir suç örgütü olduğu için kapatılacak. Siyasi parti kılığına girmiş bir suç örgütü diyecekler" ifadelerini kullandı.