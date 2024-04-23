AKP'den vekillere uyarı: Herkes sizi izliyor, dikkatli olun

AKP yönetimi, sosyal medyayı etkin kullanan milletvekillerinden "giyim kuşamdan yeme içmeye kadar her konuda hassas olmalarını" istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:23
AKP'den vekillere uyarı: Herkes sizi izliyor, dikkatli olun
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Son dönemde lüks yaşamları ile sürekli gündemde olan AKP'liler, seçim yenilgisinin parti yönetimi tarafından uyarıldı. 

İktidara yakın Türkiye gazetesinden Veli Kayaoğlu'nun haberine göre; bazı milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının yemek, giyim kuşam ve tepki çeken diğer sosyal medya paylaşımları AKP içerisinde de tartışma konusu oldu. Partinin ilk defa bir seçimde ikinci çıkmasında ise yine bu tip davranışların etkili olduğu belirtildi.

Yapılan değerlendirmelerde, "iyi niyetli ve samimi olsalar bile sosyal medyadan yapılan paylaşımların kamuoyunda yanlış algılandığı ve tepki çektiği" tespiti yapıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da ‘Şatafat, gösteriş ve kibir’ içeren davranışlarda çok hassas olduğuna dikkat çeken AKP kurmayları, milletvekillerinin bu konuda zaman zaman uyarıldığını hatırlattı. Milletvekillerine daha hassas olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden AKP yöneticileri “Hepimiz kamuoyu önünde olan insanlarız. Milletvekili arkadaşlarımıza daha dikkatli olmalarını söylüyoruz. Giyim kuşamdan yemeden içmeye, her konuda hassas olmalarını istiyoruz” dedi.

"HERKES SİZİ İZLİYOR"

Habere göre, grup yöneticileri milletvekillerinden, yaptıkları açıklamalardan, kullandıkları dil ve söyleme kadar her alanda özenli olmalarını istedi. Milletvekillerine, grup yönetimi tarafından “Herkes şu anda sizi izliyor. O sebeple attığınız her adım yanlış anlaşılmaya müsait olabilir. Siz samimi olsanız bile, yanlış algılanacaktır. Bu sebeple çok özenli olun. İstenmeyen sonuçlara yol açacak davranışlardan kaçının” uyarısında bulunuldu


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