AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, lüks Rolex marka saatiyle "Biz bu milletin ta kendisiyiz" notuyla fotoğraf paylaştı; Yenişehirlioğlu gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı. O fotoğraflar ise sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:05
AKP zenginleri durmuyor... Istakoz krizi sonrası şimdi de 'Rolex' kazası: Önce paylaştı, sonra sildi!
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AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın ‘ıstakoz’ paylaşımı gündemdeki yerini korurken, AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin liralık saatle poz vermesi sosyal medyada gündem oldu.

AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, TBMM’de misafir ettiği hemşehrileri ile selfie çekip sosyal medyadan paylaşırken, Rolex saati görüntülendi.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, "Keşke biz de Rolex takıp, ıstakoz yiyebilsek. Dişin bile kaplama, milletin ağzında diş yok’’ yorumlarıyla tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu gelen mesajlar sonrasında paylaşımını sildi.

SAATİN İKİ MODELİ VAR

AKP’li Yenişehirlioğlu’nun taktığı Rolex saatin iki modeli bulunuyor. Saat, “Rolex Submariner Date’’ ve “Rolex GMT-Master’’ adıyla üretiliyor.

Bu saatlerin fiyatı 16 bin 200 (562 bin lira) ile 16 bin 800 Avro arasında değişiyor.

NE OLMUŞTU?

AKP milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monaco’da yediği ıstakoz tartışma konusu olmuş, bir ikinci “ıstakoz” vakası da Mamak Belediyesi’nin AKP’li üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti.

Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti.

Istakoz paylaşımı tepki çeken AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Meclis’e gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan özür dilediği, Erdoğan'ın “Çok üzgünüm” diyen Bursalı'ya cevap vermediği öğrenilmişti.


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