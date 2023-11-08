AKP'den Yargıtay'ın Can Atalay ve AYM kararına tepki: Yazık, çok yazık

Yayınlanma: 08.11.2023 - 20:30

Güncelleme: 08.11.2023 - 20:47

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yargıtay'ın Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

"Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur" diyen Yazıcı, hiç ve asla olmaması gereken bir olayı yaşadıklarını ifade ederek "Yazık, çok yazık" ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez."

Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez. — Hayati Yazıcı (@Hayati_Yazici) November 8, 2023

ŞAMİL TAYYAR'DAN DA TEPKİ GELDİ

Şamil Tayyar ise şunları söyledi:

"AYM’nin kararını eleştirmek/yanlış bulmak ayrı, karara uymamak ayrıdır.

Eleştirebilir, yanlış bulabilirsiniz ama uymamazlık edemezsiniz. Anayasa hükmü açık, karar bağlayıcıdır.

Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin AYM kararına ‘uymama’ iradesi, hukuki değildir.

Kaldı ki AYM’nin benzer mahiyetteki Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven hakkındaki ‘hak ihlali’ kararına uyulmuştu.

AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu ise garabettir.

Yargı eliyle hortlatılan bu tür hukuk dışı uygulamalar askeri vesayet dönemini hatırlatıyor, çok üzücü."

AYM’nin kararını eleştirmek/yanlış bulmak ayrı, karara uymamak ayrıdır.



Eleştirebilir, yanlış bulabilirsiniz ama uymamazlık edemezsiniz. Anayasa hükmü açık, karar bağlayıcıdır.



Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin AYM kararına ‘uymama’ iradesi, hukuki değildir.



Kaldı ki AYM’nin benzer… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) November 8, 2023

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı ve Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığına, Can Atalay hakkındaki kararına uyulmaması gerektiğine hükmeden 3. Daire, TBMM'ye de milletvekilliğinin düşürülmesi için bildirimde bulundu.