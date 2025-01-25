AKP'den 'yeni anayasa' açıklaması: 'Kararlıyız'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:32

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:32

AKP Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Yeni Anayasa'da Yol Haritası' çalıştaylarının 3'üncüsü, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında yapıldı

Genel merkezde düzenlenen çalıştaya anayasa hukuku, genel kamu hukuku ve insan hakları alanında uzman akademisyenler katıldı. Konusu 'Yeni Anayasa'da Temel Haklar' olarak belirlenen çalıştayda; yeni anayasada temel hak ve özgürlükler nasıl düzenlenmeli, anayasadaki yeri ve sistematiği ne olmalı, yeni anayasada temel hak ve özgürlüklerin niteliği, kapsamı ve sınırları nasıl belirlenmeli, yeni anayasada temel hak ve özgürlükleri koruyacak anayasal araçlar ve koruma mekanizmaları neler olmalı, nasıl düzenlenmeli ve yeni anayasada mevcut temel hak ve özgürlük kategorileri için hangi düzenlemeler ve yenilikler önerilebilir başlıkları ele alındı. Çalıştaya katılan ve katkı sunan Anayasa hukukçularının, uzman ve akademisyenlerin bu konu başlıklarına ilişkin tespit, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

"YENİ TOPLUM SÖZLEŞMESİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çalıştaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Herhangi bir ön koşul ileri sürmeden bütün siyasi partilere, kurucusu millet olan, sivil ve kuşatıcı bir anayasa yapma çağrımızı tekrar ediyor, bu hedefe varmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Küresel ve bölgesel değişimlerin hızlandığı, tehditlerin, fırsatların ve risklerin her alanda kendini gösterdiği bir dönemde, Türkiye'mizi ve milletimizi tarihin öznesi yapacak atılımlar için yeni bir toplum sözleşmesi yapmaya kararlıyız. Biz parti olarak düzenlediğimiz çalıştaylarla yeni ve sivil anayasaya yönelik fikri hazırlığımızı yapıyoruz. Çalıştay süreçleriyle yeni anayasanın mimari tasarımını şekillendirmeye doğru ilerliyoruz. Daha önceki 2 çalıştayımızın sonunda değerli katılımcıların görüş ve önerileri raporlaştırılarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmuştur. 3'üncü çalıştayımıza katkı sunan değerli hocalarımızın değerlendirmeleri ışığında da bir rapor hazırlayarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz" dedi.