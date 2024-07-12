AKP'den, Yeniden Refahlı Aydal'ın 'Erdoğan kaçacak' iddiasına sert tepki

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:10

Güncelleme: 12.07.2024 - 13:19

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Doğan Aydal'ın "Erdoğan Amerika'ya gidecek" iddiası siyaset gündemine oturdu.

'ERDOĞAN, AMERİKA'YA GİDECEK'

Aydal, Halk TV’de, önceki akşam Gündem Özel canlı yayınında konuştu.

İsmail Saymaz’ı şaşırtan ifadeler kullanan Aydal, “Anayasa değişmezse Erdoğan’ın Amerika’ya gideceğini düşünüyorum” dedi.

İDDİALAR İSMAİL SAYMAZ'I ŞAŞIRTTI

Programda hazır bulunan İsmail Saymaz, “Erdoğan ile siyaseten karşı olabiliriz, eleştirebiliriz, ama ne yapıp yapmayacağını bilmeniz gerekir. Erdoğan'ı sevmemek başka bir şey onun yapmayacağı şeyi söylemek başka bir şey. Erdoğan bu ülkeden gitmez, ihtimal vermiyorum” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ ÇELİK: 'HADDİNİ AŞMAKTADIR!'

Son olarak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın 'Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden terörün her türlüsüyle ve FETÖ’yle mücadeleye, 7 Şubat’tan 15 Temmuza kadar her türlü saldırı karşısında ortaya koyduğu cesur duruşunu tüm dünya bilmekte ve aziz milletimiz takdir etmektedir.

Yeniden Refah Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal’ın Sn Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı saygısız ifadeler, bir çirkinliğin dışa vurumu olduğu gibi açıkça haddi aşmaktır.

Bu çirkinlik ve iftiralarla şimdiye kadar çok mücadele ettik, bundan sonra da siyasi ve hukuki karşılığını vermeye devam edeceğiz…"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın "Erdoğan anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider" sözleri çirkin bir şuursuzluk ve saygısızlıktır. Bu sözleri şiddetle kınıyoruz.



Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın vesayetle mücadeleden… — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 12, 2024

AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ GÜL’DEN AYDAL'A YANIT

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül de, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Doğan Aydal'ın Erdoğan ile ilgili sözlerine TBMM Genel Kurulu'nda tepki gösterdi.

Gül, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri olmuştur. 'Anayasayı değiştirmezse bir başka ülkeye gider, Amerika’ya gider' gibi bir açıklamada bulunmuştur. Sayın Doğan Aydal nereye bağlı, nereye ait, onu bilemiyoruz ama demek ki kendi bilinçaltında gideceği yer Amerika” dedi.