AKP'li Abdullah Güler, Özgür Özel'i hedef aldı: 'Cuntacı geleneğinin çırağı!'

Yayınlanma: 11.04.2025 - 16:32

Güncelleme: 11.04.2025 - 16:36

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'te basın açıklamasında bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, bu sabah Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayarak, yol haritasını açıklamıştı. Güler, Özel'in açıklamalarını hedef alarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir Anayasa hukuk devleti. Birçok kanunlarımız var. Başında da 298 sayılı Seçim Kanunu gelir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel şöyle bir ifadede bulunuyor; "Önümüzdeki dönemde bir cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kağıt üzerinde resmi adayımız olur ama kampanyayı hep beraber yaparız"

"CUMHURBAŞKANI 'SIRADAN' BİRİ OLACAKMIŞ"

Bir cumhurbaşkanlığı adayı kağıt üzerinde herhangi bir kişi olacakmış. Sıradan... Kimliksiz... Kim olduğu belli olmayan... Ülkemizin dış politikadan iç politakaya sağlıktan eğitime, ulaştırmadan altyapıya, savunma sanayiden tüm beklentilere, yatırımlara... "Hiç önemi yok, kağıt üzerinde bir adayımız olur. Sonra Ekrem beyi hem cezaevinde hem yasaklı... Ekrem bey TV'den izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz, 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız..."

"GAZETECİ KILIKLILAR..."

Bu ifade tam bir cuntacı aklıdır. Kendini ele vermiş, suç üstü yakalanmıştır. CHP Genel Başkanı cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suç üstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracakmış, sonra görevi bırakacakmış, sonra hokus fokusla başbakan olacakmış... Yazıklar olsun. Bunuda gazeteci kılıklılar dinliyor, alkışlıyor, soru soruyor.

"CUNTACI GELENEĞİNİN ÇIRAĞI"

Eyy CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye bir hukuk devleti, kanunlar var. Sen nesin, kimsin? Kağıt üzerinde aday belirliyor. Cuntacı geleneğinin çırağının ifadeleri. Bir hukukçu olarak çok üzüldüğümü ifade edeyim."

"NOW TV'NİN MUHABİRİNİN HABERİ YOK!"

Basın açıklaması sırasında NOW TV muhabirinin sorusuna ilişkin yanıt veren Güler, "Muhalefetin eleştirisi, gerçek dışı, yalan, kurgu... Saraçhane'de polisimize asit atıldı mı? NOW TV'nin muhabirinin bundan haberi yok! Polisimize küfredildiğinden, tekme atıldığından, orada ateş yazıldığından, camideki tarihi taşların yıkıldığından haberiniz var mı? Muhalefet yalan söylüyor. Dün iki tane gazeteci gözaltına alındı. İsimlerini zikretmeyelim. Muhalefet ne dedi? Bunlar gazeteci yaptığı için gözaltına alındı dedi, yalan. Bir şikayet var. Bağımsız, tarafsız mahkemeler değerlendirir, ben bilmiyorum içeriğini. Bir şantaj, bir tehdit, bir korkutmadan bahsediyorlar.

MURAT AĞIREL VE TİMUR SOYKAN'IN GÖZALTINA ALINMASI

Şunu mu söylüyorsunuz? Açıkça söyleyin; bir gazeteci, bir komşusuna hakaret edemez, birini dolandıramaz mı diyorsun, olabilir. Bir gazeteci herhangi bir suça karışabilir, ifadeye çağrılabilir, gözaltına alınabilir. Hukuk devletinde bu çok normaldir.

Ama bunu sen işine gelmediği zaman "Sadece gazetecilik için gözaltına alındı"... Ben şimdi o belediye başkanının hangi sebeplerden dolayı savcılığa davet edildiğini bilmiyoruz. Belki özel bir şeyi vardır adamın. Biliyor muyum? Bilmiyorum ben. Buradaki arkadaşlar nereden biliyor? "İki gün önce Saraçhane'ye katılmıştı" ne güzel ezber değil mi? Bundan 2 ay önce CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklaması vardı; "Iğdır şeker fabrikasının satışını kınıyorum" diye. Iğdır şeker fabrikası yok arkadaşlar yok.

Bakın biz bir ay önce bir kanun çıkarttık. CHP Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açtı. O kanunun maddelerinden biri de şuydu; TMSF'nin belli şirketlerine kayyum atanmasıyla ilgiliydi. TMSF istediği şirkete kendisi kayyum atıyormuş. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar?

Mahkemece bir kayyum atanması halinde bu kayyumun bankacılık faaliyetlerinde uzman olan TMSF olması noktasında bir düzenleme yaptık. Bundan CHP niye rahatsız olur? Suç örgütleriyle mücadele etmeyelim mi?

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL BİR İSTİHBARAT APARATI OLDUĞUNUZU BİLMİYORDUM"

Muhalefet sürdürülen bir ceza soruşturmasının içeriğini nerden biliyor? CHP Genel Başkanı bir istihbarat örgütü elemanı gibi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'nın dönem dönem Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak onunla bir araya geldiği, ziyarete gittiği, kendisini bilgilendirdiği... Kesin bilgi bu konuda açıklama yapın diyor.

Sayın Özgür Özel bir istihbarat aparatı olduğunuzu bilmiyordum. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabullerinde, ziyaretlerinde kimlerin geldiğini, kimlerin görüştüğünü benim bilgim yok. Biz bilmiyoruz. Size bu bilgileri kim veriyor? Bize bunu açıklayın."