AKP'li Abdullah Güler: Liderimiz günde 20 saat çalışıyor

Yayınlanma: 25.11.2024 - 00:58

Güncelleme: 25.11.2024 - 00:58

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AKP Sivas Merkez 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan AKP'li Abdullah Güler, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'nin iktidar olduğu süreç içinde Türkiye'nin hızlı bir büyüme kaydettiğini savunan Güler, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günde 20 saat çalıştığını ifade etti.

Güler, şöyle konuştu:

"AK Parti geldiği tarihlerde nüfusumuz yaklaşık 70 milyondu. Bir yılda bu 70 milyonun tamamının ürettiği, alın teri olarak ortaya koyduğu bir yıllık gayrisafi milli hasılamız 235 milyar dolar. Üzerinden 22 yıl geçti. Bugün bütçemizin büyüklüğü 14 trilyon 800 milyar lira. Dolara böldüğümüzde rakamsal büyüklüğü 435 milyar dolar. Bu 22 yıllık dönemde çok büyük emekler harcandı. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız günlük 20 saat çalışma performansıyla hizmete devam ediyor."

AKP Merkez İlçe Başkanlığına Rüfet Arslan'ın seçildiği kongreye, AKP Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve partililer katıldı.