AKP’li aday eşine şiddet uygulamış

Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:58

Güncelleme: 09.02.2024 - 10:58

Kız kardeşinin yolsuzlukla suçladığı ve Cumhuriyet Gazetesi’nin gündeme getirdiği AKP’li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu’nun ikinci kez başkan adaylığı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çizilmişti. Ailesinden gelen mal varlığı olmadığı halde Almanya ve İstanbul’da villa aldığı iddia edilen Koştu’nun yerine 27 Ocak’ta düzenlenen törenle Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer gösterilmişti.

İŞİTME KAYBI YAŞADI

Aday gösterilen Doğruer’in 16 Şubat 2009 tarihinde eski eşini “kasten yaralamak” suçundan 7 ay 15 gün hapse mahkûm edildiği iddia edildi. Olay, 2008 Mart ayında meydana gelmişti. Doğruer, iki yıl önce evlendiği eşine tartışma sonrası tokat vurdu ve darp etti. 30 yaşındaki eşi komşusuna sığınarak polisten yardım istedi. Yapılan soruşturma sonrası genç kadına adli tıp, darp raporu ile yüzde 28 işitme kaybı yaşadığına dair rapor verdi. Şikâyet sonrası Karşıyaka 3. Aile Mahkemesi kararıyla Doğruer’a 6 ay evden uzaklaştırma, 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Açılan mahkeme sonrası Doğruer çifti boşandı.

ERDOĞAN BİLİYORDU

Bergama’ya aday gösterilen Sadık Doğruer’in geçmişte kadına yönelik şiddet olayı AKP’li il yönetimi tarafından adaylık dosyasında belirtildi. Ancak, şiddet olayı bilinmesine rağmen tekrar aday gösterilmesi AKP’liler tarafından şaşkınlıkla izlendi.