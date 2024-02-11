AKP'li adayın dernek ziyaretinde yaşanan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 11.02.2024 - 11:21

Güncelleme: 11.02.2024 - 11:21

Kanarya Mahallesi'nde AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kadın ağır yaralandı. Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karıştı. Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz aracın, dernek önüne geldiği kaydedildi. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başladı.

Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

Yıldız olay nedeniyle apartmandakilerin büyük korku yaşadığını söyledi.