AKP'li Ali İhsan Yavuz'dan '3 dönem kuralı' açıklaması: Topu MKYK'ye attı

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:25

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:25

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Partiden milletvekili aday adaylığı hakkında konuşan Yavuz, "Seçimlere ilişkin, müracaatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD'a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak" ifadelerini kullandı.

3 DÖNEM KURALI: TOPU MKYK'YE ATTI

AKP'deki 3 dönem kuralı hakkında konuşan Yavuz, "Tüzüğümüzde 3 dönem kuralı vardı. O 2017'de MKYK'ye bırakıldı. O MKYK'nin vereceği karar. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek" dedi.



AKP BUGÜN HÜDA PAR'I ZİYARET EDECEK

Cumhur İttifakı'na başka partilerin katılıp katılmayacağına değinen Yavuz, "Hızlandı işler. Bu daha da hızlanarak ilerleyecek çünkü her şey zamanla oluyor. Anlar saniyeler dakikaların önemi var. Biz de bir kısım partilerle görüşme halindeyiz. Doğru. HÜDAPAR ile temaslarımız oldu. Biz bugün saat 16'da inşallah HÜDA-PAR'ı ziyaret edeceğiz. Kısa süre içerisinde nihayete varacağını umuyorum" ifadelerini kullandı.